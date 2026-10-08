Любимый сорт дачников: вместо «Германа» сажаю его – и урожай собираю тазами в мае

Назван урожайный сорт огурцов

Этот сорт огурцов пользуется высоким спросом среди садоводов. Рекомендуется высаживать его в теплицы в числе первых, что позволяет получать урожай уже в мае.

Ввиду высокой востребованности сорта, приобретением семян лучше заняться в осенне-зимний период, так как с наступлением сезона их может не быть в продаже.

Гибрид «Чайковский F1» предназначен для выращивания под пленочными укрытиями и в тепличных условиях и не требует опыления.

При высадке в теплицу в конце марта первый урожай можно собирать уже в мае, так как срок созревания плодов составляет всего 40 дней с момента появления всходов.

Плоды среднего размера, без пустот, универсальны в использовании: подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервации. Компактный размер огурцов (7–10 см) оптимален для засолки, а высокая лежкость обеспечивает длительное хранение свежей продукции.

Фото сгенерировано ИИ

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