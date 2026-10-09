«Герман» им в подметки не годится: сажаю эти 2 сорта – первые огурцы собираю в июне:

Новости по теме

Огурцы сразу в грунт не сею: Семена кладу в "улитку" - И урожай в сезон выношу огромными вёдрами

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Не огурцы, а хит сезона 2026: урожай дают через 45 дней, плоды без горечи – семена еще есть в продаже

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Один помидор накормит всю семью: этот сорт томата выдает плоды по 800 г до самых морозов — закупаю семена уже сейчас

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Не «Кураж» и не «Герман»: скупила семена другого сорта – урожай через 42 дня, плоды хрустящие и плотные

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На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября

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