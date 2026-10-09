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«Герман» им в подметки не годится: сажаю эти 2 сорта – первые огурцы собираю в июне:

Опубликовано: 9 октября 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Герман» им в подметки не годится: сажаю эти 2 сорта – первые огурцы собираю в июне:
«Герман» им в подметки не годится: сажаю эти 2 сорта – первые огурцы собираю в июне:
Городовой ру
Эти сорта огурцов порадуют урожайностью и вкусом

При планировании покупок семян следует учитывать высокий спрос на популярные сорта овощных культур в весенний период. Опытные садоводы формируют заказы заблаговременно, в осенне-зимний период, что позволяет гарантированно приобрести востребованные позиции до наступления дефицита.

Рекомендуем обратить внимание на раннеспелые сорта огурцов, обеспечивающие сбор урожая уже в июне при условии своевременной высадки.

Сорт Пасалимо F1 характеризуется коротким сроком созревания (39 дней), что дает огромное преимущество в графике получения урожая. Этот гибрид универсален и пригоден для культивирования в открытом и защищенном грунте. Плоды компактны, средняя длина составляет от 6 см.

Сорт Меренга F1 отличается высокой скоростью вегетации: период созревания составляет от 37 дней. Плоды длиной до 12 см обладают отличными вкусовыми качествами без горечи и имеют универсальное назначение, подходя как для свежего потребления, так и для консервирования.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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