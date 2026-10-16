Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила 2 сорта – зеленцы как в сказке, слаще рахат-лукума

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Урожайные и неприхотливые сорта огурцов

Рекомендуем приступить к подбору сортов огурцов заблаговременно. Это позволит выбрать наиболее качественный семенной материал с гарантированными показателями урожайности и неприхотливости. Особое внимание следует уделить следующим гибридам.

Гоша F1

Этот раннеспелый гибрид характеризуется началом плодоношения через 45 дней после посева. В каждой пазухе формируется от 3 до 4 завязей.

Плоды изумрудного цвета цилиндрической формы достигают массы 105 г. Благодаря способности к партенокарпии (образованию плодов без опыления) культура оптимальна для тепличного выращивания и обладает выраженной устойчивостью к заболеваниям.

Авантюра F1

Созревание урожая наступает через 40 дней после появления всходов. Сорт предназначен для культивации в теплицах; рекомендуется предпочтительный рассадный способ посадки.

Средние параметры плодов составляют 11 см в длину при массе 100 г. Огурцы отличаются насыщенным цветом, сохраняющим зеленый оттенок даже при перерастании.

Фото сгенерировано ИИ

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