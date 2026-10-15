«Кураж» оставлю в прошлом: в сезоне 2027 посажу другой сорт – шпарит 18 кг/м² даже в поганое летт

Не сорт, а настоящий рекордсмен

Оптимальным периодом для закупки семян огурцов традиционно считаются январь и февраль, однако ввиду высокого спроса на наиболее востребованные сорта, рекомендуется делать это заблаговременно.

Одним из перспективных сортов является «Доминатор». Эта пчелоопыляемая культура предназначена преимущественно для выращивания в открытом грунте, а основное плодоношение формируется на боковых побегах.

Плоды отличаются выраженной шиповатостью, что требует использования перчаток при сборе урожая.

Техническая спелость наступает через 45–50 дней после появления всходов. При соблюдении регламента работ, включающих регулярный полив и внесение подкормок, период плодоношения может составлять несколько месяцев.

Средние параметры плода составляют до 20 см в длину при массе около 220 г. Урожайность культуры при надлежащем уходе достигает 18 кг с квадратного метра.

Сорт «Доминатор» сохраняет высокие вкусовые качества даже при перерастании, поэтому не рекомендуется выбрасывать такие плоды. Сорт хорош для использования в салатах и закусках, однако из-за крупных размеров он менее пригоден для консервации.

Фото сгенерировано ИИ

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