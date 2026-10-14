«Герман» больше не сажаю: выбираю новые сорта – и урожай сладких зеленцов гребу с мая по октябрь

Раннеспелые и урожайные

Специалисты рекомендуют заблаговременно планировать закупку семян для обеспечения выбора наиболее качественных сортов. Особым спросом пользуются раннеспелые гибриды, готовые к сбору уже в мае.

Сорт «Каскад»

Этот скороспелый сорт, выведенный в 1982 году, достигает технической спелости через 40 дней после всходов. Культура требовательна к составу почвы и режиму полива: дефицит влаги негативно сказывается на товарном виде плодов.

Параметры зеленцов: диаметр до 4 см, длина до 16 см, средний вес не превышает 150 г. Плоды отличаются высокими вкусовыми качествами, характерным хрустом и сочностью.

Сорт «Валдай F1»

Универсальный сорт, пригодный для культивирования как в теплицах, так и в открытом грунте. Период вегетации до начала плодоношения составляет 50 дней.

Популярность культуры обусловлена не только ранними сроками созревания, но и повышенной устойчивостью к фитопатогенам, вирусным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.

Средние показатели плодов: длина 10–12 см, масса — 100 г. Гибрид отлично подходит для переработки.

Отзывы дачников:

«Отличный сорт, даёт обильный, вкусный урожай. В конце сентября, огурец цветёт и даёт урожай. Буду сажать на следующий год», – пишет Александр Б., огородник со стажем

Фото сгенерировано ИИ

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