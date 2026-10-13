Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другие сорта – устойчивы к болезням и без горечи

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Названы урожайные сорта огурцов

Выбор сорта огурцов обычно предполагает сочетание высокой урожайности и ранних сроков созревания. Приобретение семян рекомендуется планировать еще осенью, в противном случае весной можно остаться ни с чем. Агроном Ксения Давыдова назвала два сорта, которые непременно станут вашими фаворитами.

«Кустовой»

Скороспелый сорт с периодом вегетации 45 дней. Культура пригодна для выращивания как в открытом грунте, так и под временными пленочными укрытиями. Плоды темно-зеленого цвета, яйцевидно-удлиненной формы, массой около 90 г. Сорт демонстрирует высокую продуктивность: до 12 кг с 1 кв. метра.

«Боровичок F1»

Пчелоопыляемый гибрид, при культивировании которого в теплицах необходимо обеспечить доступ насекомых-опылителей. Период созревания составляет 43 дня. Плоды характеризуются насыщенным зеленым оттенком и наличием мелких темных шипов. Гибрид обладает выраженной устойчивостью к мучнистой росе и корневым гнилям. С одного куста можно собрать до 6 кг плодов.

Фото сгенерировано ИИ

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