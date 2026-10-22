Можно ли управлять машиной, если водитель не вписан в полис ОСАГО, но сидит рядом

Действие будет расцениваться как нарушение части 1 статьи 12.37 КоАП РФ

Для пассажира, имеющего права, выручить водителя и сесть за руль его автомобиля, чтобы он передохнул в длинной дороге — простое дело. Но может обернуться последствиями. Если в полисе ОСАГО с ограниченным списком водителей нет фамилии того самого пассажира, в случае проверки документов согласие владельца мало что решает.

Действие будет расцениваться как нарушение части 1 статьи 12.37 КоАП РФ: машина застрахована, но условия договора не соблюдены. Предъявить инспектору полис недостаточно, если сидящий за рулём человек в нём не указан. Присутствие собственника в салоне также не устраняет нарушение, пишет источник.

Что важно помнить

Ситуации бывают разные: например, водителю стало плохо в дороге, и спутник пересел за руль, чтобы довезти его до места оказания помощи. Причину могут учесть при разборе, но автоматически от ответственности они не освобождают.



Оформление протокола не меняет условий страховки и не разрешает ездить дальше без внесения в полис. При следующей проверке вопросы возникнут снова. Если вы на пути к страховщику, с целью внестии изменения в документы, об этом стоит сообщить инспектору и упомянуть уже полученное постановление. Само намерение разобраться с ОСАГО нарушение не отменяет, но обстоятельства поездки объяснить важно. Если не согласны с обвинением, внесите возражения в протокол. Машину на штрафстоянку только из-за отсутствия водителя в списке ОСАГО не отправляют.

Мнения водителей

Обсуждая на форумах эту проблему, водители напоминают:

«Штраф за езду без вписанного водителя небольшой. Дело в другом: если попадёшь в ДТП, страховая взыщет с тебя всю выплату пострадавшему».

Согласие и даже присутствие хозяина не заменяет запись в ОСАГО. Перед запланированной поездкой на чужой машине проверьте, вписаны ли вы в полис. Если нет — либо внесите изменения заранее, либо откажитесь от поездки.

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