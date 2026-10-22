Вкуснющий ужин за 40 минут: картофельная запеканка с рыбой — чудо из чудес

Запеканка является практичным и экономичным решением для рациона. Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления картофельной запеканки со скумбрией.
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг;
- скумбрия — 600 г;
- сыр — 150 г;
- майонез или смесь майонеза со сметаной — по вкусу;
- соль и перец — по вкусу.
Технология приготовления
Подготовьте картофель и рыбу, предварительно очистив последнюю от костей и нарезав небольшими порционными кусочками.
Отварите нарезанный кружочками картофель в кипящей воде в течение 3 минут.
Подготовьте форму для запекания, смазав её маслом. Выложите половину порции картофеля, приправьте солью и перцем.
Смажьте слой картофеля соусом, распределите рыбу, нанесите ещё один слой соуса и выложите оставшийся картофель.
Посыпьте блюдо тертым сыром. Запекайте в духовом шкафу, разогретом до 190 °C, в течение 40 минут. Приятного аппетита!
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила скумбрию на консервированную горбушу. Получилось очень вкусно.
Фото сгенерировано ИИ
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