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Вкуснющий ужин за 40 минут: картофельная запеканка с рыбой — чудо из чудес

Опубликовано: 22 октября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Вкуснющий ужин за 40 минут: картофельная запеканка с рыбой — чудо из чудес
Вкуснющий ужин за 40 минут: картофельная запеканка с рыбой — чудо из чудес
Городовой ру
Быстрый и вкусный ужин

Запеканка является практичным и экономичным решением для рациона. Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления картофельной запеканки со скумбрией.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг;
  • скумбрия — 600 г;
  • сыр — 150 г;
  • майонез или смесь майонеза со сметаной — по вкусу;
  • соль и перец — по вкусу.

Технология приготовления

Подготовьте картофель и рыбу, предварительно очистив последнюю от костей и нарезав небольшими порционными кусочками.

Отварите нарезанный кружочками картофель в кипящей воде в течение 3 минут.

Подготовьте форму для запекания, смазав её маслом. Выложите половину порции картофеля, приправьте солью и перцем.

Смажьте слой картофеля соусом, распределите рыбу, нанесите ещё один слой соуса и выложите оставшийся картофель.

Посыпьте блюдо тертым сыром. Запекайте в духовом шкафу, разогретом до 190 °C, в течение 40 минут. Приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила скумбрию на консервированную горбушу. Получилось очень вкусно.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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