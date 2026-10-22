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Куча вкуснющих голубцов на 3 дня вперед: миксую фарш с капустой — и по пакетам

Опубликовано: 22 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Куча вкуснющих голубцов на 3 дня вперед: миксую фарш с капустой — и по пакетам
Куча вкуснющих голубцов на 3 дня вперед: миксую фарш с капустой — и по пакетам
Городовой ру
Самый ленивый рецепт голубцов

Представляем вашему вниманию инновационную технологию приготовления классических голубцов, исключающую риск нарушения целостности блюда при термической обработке. Данный метод оптимизирует процесс, обеспечивая высокие вкусовые качества и эстетичную подачу без трудоемкой подготовки капустных листьев.

Ингредиенты:

  • фарш — 1,5 кг;
  • капуста — 2 шт.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • зеленый лук — 2 г;
  • чеснок сушеный — 10 г;
  • сметана — 200 г;
  • томатная паста — 5 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Технология приготовления:

Главным элементом рецептуры является запекание изделия в кулинарных рукавах. Количество необходимых расходных материалов определяется исходя из объема подготовленных капустных стейков.

Удалите с кочанов верхние листья и нарежьте капусту стейками. Подготовленные фрагменты ошпарьте кипятком; основание кочана нашинкуйте тонкой соломкой.

Лук нарежьте кольцами или полукольцами, зеленый лук измельчите.

Приправьте фарш солью и перцем. Для приготовления соуса смешайте сметану с томатной пастой, добавьте измельченный зеленый лук, сушеный чеснок, соль и перец по вкусу.

Сформируйте порционные голубцы. В каждый пакет последовательно выложите капусту, лук, фарш и мелко нарезанную капусту, после чего заправьте ингредиенты подготовленным соусом.

Плотно завяжите пакеты шпагатом и закрепите их на решетке духового шкафа. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

По завершении процесса аккуратно вскройте упаковку и сервируйте готовое блюдо. Желаем вам приятного аппетита.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова не любит долго стоять у плиты, поэтому выбирает максимально простые рецепты. Этот превзошёл все ожидания – получилось очень вкусно и без долгой возни.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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