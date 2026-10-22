Куча вкуснющих голубцов на 3 дня вперед: миксую фарш с капустой — и по пакетам

Самый ленивый рецепт голубцов

Представляем вашему вниманию инновационную технологию приготовления классических голубцов, исключающую риск нарушения целостности блюда при термической обработке. Данный метод оптимизирует процесс, обеспечивая высокие вкусовые качества и эстетичную подачу без трудоемкой подготовки капустных листьев.

Ингредиенты:

фарш — 1,5 кг;

капуста — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

зеленый лук — 2 г;

чеснок сушеный — 10 г;

сметана — 200 г;

томатная паста — 5 г;

соль, перец — по вкусу.

Технология приготовления:

Главным элементом рецептуры является запекание изделия в кулинарных рукавах. Количество необходимых расходных материалов определяется исходя из объема подготовленных капустных стейков.

Удалите с кочанов верхние листья и нарежьте капусту стейками. Подготовленные фрагменты ошпарьте кипятком; основание кочана нашинкуйте тонкой соломкой.

Лук нарежьте кольцами или полукольцами, зеленый лук измельчите.

Приправьте фарш солью и перцем. Для приготовления соуса смешайте сметану с томатной пастой, добавьте измельченный зеленый лук, сушеный чеснок, соль и перец по вкусу.

Сформируйте порционные голубцы. В каждый пакет последовательно выложите капусту, лук, фарш и мелко нарезанную капусту, после чего заправьте ингредиенты подготовленным соусом.

Плотно завяжите пакеты шпагатом и закрепите их на решетке духового шкафа. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

По завершении процесса аккуратно вскройте упаковку и сервируйте готовое блюдо. Желаем вам приятного аппетита.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова не любит долго стоять у плиты, поэтому выбирает максимально простые рецепты. Этот превзошёл все ожидания – получилось очень вкусно и без долгой возни.

Фото сгенерировано ИИ

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