Куча вкуснющих голубцов на 3 дня вперед: миксую фарш с капустой — и по пакетам

Представляем вашему вниманию инновационную технологию приготовления классических голубцов, исключающую риск нарушения целостности блюда при термической обработке. Данный метод оптимизирует процесс, обеспечивая высокие вкусовые качества и эстетичную подачу без трудоемкой подготовки капустных листьев.
Ингредиенты:
- фарш — 1,5 кг;
- капуста — 2 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- зеленый лук — 2 г;
- чеснок сушеный — 10 г;
- сметана — 200 г;
- томатная паста — 5 г;
- соль, перец — по вкусу.
Технология приготовления:
Главным элементом рецептуры является запекание изделия в кулинарных рукавах. Количество необходимых расходных материалов определяется исходя из объема подготовленных капустных стейков.
Удалите с кочанов верхние листья и нарежьте капусту стейками. Подготовленные фрагменты ошпарьте кипятком; основание кочана нашинкуйте тонкой соломкой.
Лук нарежьте кольцами или полукольцами, зеленый лук измельчите.
Приправьте фарш солью и перцем. Для приготовления соуса смешайте сметану с томатной пастой, добавьте измельченный зеленый лук, сушеный чеснок, соль и перец по вкусу.
Сформируйте порционные голубцы. В каждый пакет последовательно выложите капусту, лук, фарш и мелко нарезанную капусту, после чего заправьте ингредиенты подготовленным соусом.
Плотно завяжите пакеты шпагатом и закрепите их на решетке духового шкафа. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут.
По завершении процесса аккуратно вскройте упаковку и сервируйте готовое блюдо. Желаем вам приятного аппетита.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова не любит долго стоять у плиты, поэтому выбирает максимально простые рецепты. Этот превзошёл все ожидания – получилось очень вкусно и без долгой возни.
Фото сгенерировано ИИ
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