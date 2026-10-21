Беру лаваш и 2 яйца: за 15 минут варганю «ленивый» завтрак — сытно и бомбически вкусно

Идеальный завтрак за считаные минуты

Лаваш является универсальным кулинарным решением, применимым для приготовления широкого спектра блюд: от рулетов до лазаньи. Ниже представлен рецепт быстрого и питательного завтрака из простого набора ингредиентов.

Ингредиенты:

Лаваш — 100 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 80 мл;

соль — по вкусу;

сыр твердых сортов — 30 г;

сливочное масло — для жарки;

зелень (укроп) — по вкусу.

Технология приготовления:

В емкости взбейте яйца с молоком и солью до однородной консистенции. Подготовьте лаваш, нарезав его на небольшие фрагменты, и измельчите зелень. Соедините лаваш и зелень с яичной смесью, добавьте сыр, предварительно натертый на крупной терке.

Разогрейте сковороду, смажьте ее сливочным маслом и равномерно распределите подготовленную массу по поверхности. Выпекайте на медленном огне в течение 7 минут, после чего переверните и доведите до готовности в течение еще 4 минут.

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала приготовить такой необычный завтрак. Но помимо зелени добавила немного помидоров и болгарского перца. Получилось очень вкусно.

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