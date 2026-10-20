Обед варится сам: рецепт вкуснейшего супа из советского журнала «Работница» – все будут просить добавку

Архивные выпуски журнала «Работница» содержат уникальные рецепты, позволяющие оптимизировать время приготовления пищи при сохранении высокого качества блюд. Предлагаем вашему вниманию рецепт рыбного супа, отличающегося простотой исполнения и превосходным вкусом.
Ингредиенты:
- замороженная рыба — 400–500 г (без предварительной дефростации);
- картофель — 2–3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- черный перец горошком — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Технология приготовления:
Для реализации рецепта необходимо использовать две кастрюли: большую с широким дном и меньшую. Поместите меньшую внутрь большей.
Внутреннюю кастрюлю заполните предварительно нарезанными кусочками замороженной рыбы, картофелем, морковью и луком. Добавьте специи по вкусу. Обратите внимание: ингредиенты должны занимать не более половины объема кастрюли, добавление воды в данную емкость не требуется.
Заполните большую кастрюлю горячей водой до уровня середины вложенной емкости.
Накройте конструкцию крышкой, проложив влажную салфетку, и томите на медленном огне не менее 3 часов. Этот способ приготовления не требует постоянного контроля, позволяя заняться другими делами.
В результате вы получите прозрачный, насыщенный и ароматный бульон. Интенсивный запах блюда неизбежно привлечет внимание окружающих. Приятного аппетита!
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила рыбу на консервированную горбушу. Получилось очень вкусно и ароматно
Фото сгенерировано ИИ
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