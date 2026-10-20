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Обед варится сам: рецепт вкуснейшего супа из советского журнала «Работница» – все будут просить добавку

Опубликовано: 20 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Обед варится сам: рецепт вкуснейшего супа из советского журнала «Работница» – все будут просить добавку
Обед варится сам: рецепт вкуснейшего супа из советского журнала «Работница» – все будут просить добавку
Городовой ру
Рыбный суп по старинному рецепту

Архивные выпуски журнала «Работница» содержат уникальные рецепты, позволяющие оптимизировать время приготовления пищи при сохранении высокого качества блюд. Предлагаем вашему вниманию рецепт рыбного супа, отличающегося простотой исполнения и превосходным вкусом.

Ингредиенты:

  • замороженная рыба — 400–500 г (без предварительной дефростации);
  • картофель — 2–3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • черный перец горошком — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Технология приготовления:

Для реализации рецепта необходимо использовать две кастрюли: большую с широким дном и меньшую. Поместите меньшую внутрь большей.

Внутреннюю кастрюлю заполните предварительно нарезанными кусочками замороженной рыбы, картофелем, морковью и луком. Добавьте специи по вкусу. Обратите внимание: ингредиенты должны занимать не более половины объема кастрюли, добавление воды в данную емкость не требуется.

Заполните большую кастрюлю горячей водой до уровня середины вложенной емкости.

Накройте конструкцию крышкой, проложив влажную салфетку, и томите на медленном огне не менее 3 часов. Этот способ приготовления не требует постоянного контроля, позволяя заняться другими делами.

В результате вы получите прозрачный, насыщенный и ароматный бульон. Интенсивный запах блюда неизбежно привлечет внимание окружающих. Приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила рыбу на консервированную горбушу. Получилось очень вкусно и ароматно

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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