Фаршированная картошка из советского журнала «Работница»: готовлю сразу много – разлетается с бешеной скоростью

Старые рецепты «не ржавеют»

Этот рецепт, опубликованный в советском журнале «Работница» несколько десятилетий назад, сохраняет свою актуальность благодаря простому составу, легкости исполнения и превосходному результату, что делает его оптимальным решением для современных условий.

Ингредиенты:

Картофель — 12 штук;

сливочное масло — 150 г;

сыр тертый — 100 г + немного для посыпки;

желтки — 3 штуки;

сметана — 1 стакан;

соль и черный перец — по вкусу.

Технология приготовления

Подготовленный картофель необходимо просушить, смазать маслом, натереть солью и разместить на противне или сковороде.

Выпекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов до готовности.

После этого срежьте верхушки клубней и аккуратно извлеките мякоть, соблюдая целостность кожуры.

Тщательно разомните мякоть и соедините ее с размягченным сливочным маслом, тертым сыром, желтками и сметаной. Добавьте соль и перец по вкусу.

Наполните подготовленной смесью картофельные «лодочки» и распределите поверх оставшуюся сырную стружку.

Поместите заготовки в духовой шкаф до момента плавления сыра и образования золотистой корочки. Приятного аппетита!

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