Фаршированная картошка из советского журнала «Работница»: готовлю сразу много – разлетается с бешеной скоростью

Этот рецепт, опубликованный в советском журнале «Работница» несколько десятилетий назад, сохраняет свою актуальность благодаря простому составу, легкости исполнения и превосходному результату, что делает его оптимальным решением для современных условий.
Ингредиенты:
- Картофель — 12 штук;
- сливочное масло — 150 г;
- сыр тертый — 100 г + немного для посыпки;
- желтки — 3 штуки;
- сметана — 1 стакан;
- соль и черный перец — по вкусу.
Технология приготовления
Подготовленный картофель необходимо просушить, смазать маслом, натереть солью и разместить на противне или сковороде.
Выпекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов до готовности.
После этого срежьте верхушки клубней и аккуратно извлеките мякоть, соблюдая целостность кожуры.
Тщательно разомните мякоть и соедините ее с размягченным сливочным маслом, тертым сыром, желтками и сметаной. Добавьте соль и перец по вкусу.
Наполните подготовленной смесью картофельные «лодочки» и распределите поверх оставшуюся сырную стружку.
Поместите заготовки в духовой шкаф до момента плавления сыра и образования золотистой корочки. Приятного аппетита!
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