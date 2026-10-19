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Фаршированная картошка из советского журнала «Работница»: готовлю сразу много – разлетается с бешеной скоростью

Опубликовано: 19 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Фаршированная картошка из советского журнала «Работница»: готовлю сразу много – разлетается с бешеной скоростью
Фаршированная картошка из советского журнала «Работница»: готовлю сразу много – разлетается с бешеной скоростью
Городовой ру
Старые рецепты «не ржавеют»

Этот рецепт, опубликованный в советском журнале «Работница» несколько десятилетий назад, сохраняет свою актуальность благодаря простому составу, легкости исполнения и превосходному результату, что делает его оптимальным решением для современных условий.

Ингредиенты:

  • Картофель — 12 штук;
  • сливочное масло — 150 г;
  • сыр тертый — 100 г + немного для посыпки;
  • желтки — 3 штуки;
  • сметана — 1 стакан;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Технология приготовления

Подготовленный картофель необходимо просушить, смазать маслом, натереть солью и разместить на противне или сковороде.

Выпекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов до готовности.

После этого срежьте верхушки клубней и аккуратно извлеките мякоть, соблюдая целостность кожуры.

Тщательно разомните мякоть и соедините ее с размягченным сливочным маслом, тертым сыром, желтками и сметаной. Добавьте соль и перец по вкусу.

Наполните подготовленной смесью картофельные «лодочки» и распределите поверх оставшуюся сырную стружку.

Поместите заготовки в духовой шкаф до момента плавления сыра и образования золотистой корочки. Приятного аппетита!

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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