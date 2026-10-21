Стоит вдвое дешевле «китайцев»: в России начали продавать новую семиместную «Тойоту»

Японский автомобиль можно купить в России дешевле 2 млн рублей

На российском авторынке появилась возможность заказать новый семиместный компактвэн Toyota Sienta по цене, которая делает его одним из наиболее доступных предложений в сегменте, сообщает источник. Автомобиль, считающийся практичной альтернативой трёхрядным кроссоверам, можно заказать на Дальнем Востоке по цене от 1 млн 840 тысяч рублей.

Источник отмечает, что Toyota Sienta обойдется значительно дешевле официально представленных на российском рынке китайских семиместных кроссоверов. В частности, Geely Okavango будет стоить от 3,8 млн рублей, а GAC GS8 - 4,8 млн рублей.

Цены на Toyota Sienta зависят, во-первых, от оснащения, во-вторых, от логистики, таможенных расходов, утильсбора и курса валют на момент покупки.

По данным на октябрь 2026 года разброс следующий. Базовая версия обойдётся в сумму от 1,84 млн рублей. Оснащена она лучше автомобиля средней комплектации за 1,95 млн рублей: кожаный руль против пластмассового обвода, цифровая панель против аналоговой, круиз-контроль, климат-контроль, кнопка запуска двигателя. Топовая версия от 2 млн рублей имеет среди прочих преимуществ систему кругового обзора с камерой заднего вида, современную мультимедийную систему.

Автомобили в РФ поставляются из Японии, и «говорят» только на японском. Все поставляемые в Россию Toyota Sienta — праворульные, переднеприводные, имеют 1,5-литровый трёхцилиндровый турбированный двигатель в 120 л. с. в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT.

Ключевое преимущество Sienta перед многими кроссоверами — сдвижные боковые двери, которые особенно удобны в условиях плотной городской парковки, например, при посадке детей или установке детских кресел.

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