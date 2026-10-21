Больше в 2,5 раза: петербургский Технопарк получил федеральный статус и место для дронов

Петербург привыкли называть культурной столицей. Но город уверенно доказывает, что может быть и столицей инноваций. Технопарк Санкт-Петербурга официально получил федеральный статус.
Это не просто очередная строчка в документах и признание со стороны Москвы. Это конкретный шаг вперед: город получит больше федеральных денег, расширит производство и привлечет инвесторов, сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов.
Не просто офисы, а фабрика идей
Технопарк — это не обычный бизнес-центр с рядами одинаковых столов. Это огромная площадка, где изобретателям и ученым помогают превратить смелую идею «на салфетке» в готовый продукт.
Молодым проектам дают редкое и дорогое оборудование, помогают найти инвесторов и оформить патенты.
Сейчас под крылом Технопарка развиваются уже 77 компаний-резидентов. Они создают сложный софт, умные датчики, медицинские приборы и электронику.
Главный фокус — беспилотники
С 2024 года на базе Технопарка работает научно-производственный центр беспилотной авиации. Беспилотники сегодня нужны везде: от сельского хозяйства и доставки грузов до мониторинга труб и спасения людей.
В Петербурге дроны не просто чертят на экранах компьютеров — их здесь производят и сразу проверяют в деле. Технопарк получил в распоряжение собственный полигон.
На этой площадке инженеры испытывают технику на прочность, дорабатывают программы и обучают будущих пилотов-операторов.
Зачем технопарку статус «федерального»?
Губернатор Александр Беглов выделил три главных плюса нового статуса. Все они упираются в новые возможности:
- Федеральная поддержка и деньги. Стартапам и самому Технопарку станет намного легче получать государственные гранты, субсидии и налоговые льготы.
- Меньше бюрократии. Технопарк теперь работает по единым федеральным стандартам. Это упрощает контакт с министерствами и привлекает крупный частный бизнес.
- Планы на будущее. Площадка официально вписана в долгосрочные планы развития инфраструктуры Петербурга.
Рывок в топ-3 по всей стране
Результаты системной работы видны в цифрах. В XII Национальном рейтинге технопарков России петербургская площадка совершила невероятный рывок: поднялась из третьего десятка сразу на 3-е место по стране.
Обойти десятки сильных соперников помогла реальная отдача от резидентов и запуск полезных сервисов.
При этом места для новых идей уже не хватало. Поэтому площади Технопарка увеличили сразу в 2,5 раза. Это позволило разместить новое оборудование, расширить лаборатории и открыть двери для десятков новых резидентов.
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