Сульфат калия или гумат калия: что выбрать и как использовать - агроном Давыдова дала четкий ответ

Часто садоводы ошибочно считают, что любое средство с надписью «калий» действует одинаково.

На практике сульфат и гумат калия решают совершенно разные задачи. Замена одного препарата другим не даст результата и может обернуться потерей урожая. Разберитесь в принципиальной разнице, чтобы использовать оба средства с максимальной пользой.

Сульфат калия: скорая помощь для плодов

Применяйте чистое минеральное удобрение в фазе активного налива плодов, когда растению нужно топливо для формирования сахаров и лежкости.

«Сульфат калия — это быстрая подкормка, своего рода скорая помощь, — поясняет агроном Ксения Давыдова. — Он работает только во влажной почве: в сухой земле соли обожгут корни».

Особенно важно это для культур, чувствительных к хлору: картофеля, томатов, винограда, огурцов и ягодных кустарников. Дозировка — столовая ложка на 10 литров воды, расход — ведро на квадратный метр.

Гумат калия: энергетик для почвы и корней

Используйте биологический стимулятор на старте сезона, при стрессах и для восстановления истощенной земли. «Гумат — не еда для растения, а проводник питания и активатор микрофлоры, — подчеркивает эксперт. — На мертвой почве без органики он бесполезен, эффект будет близок к нулю». Соблюдайте инструкцию: избыток гуматов замедляет рост.

Секреты профессионального применения

Помните два правила. «Гуматы работают при температуре почвы выше +15°C, а сульфат можно вносить в любое время активной вегетации, — советует Ксения Давыдова. — И никогда не смешивайте их в одном ведре: соли вызовут выпадение гуматов в осадок».