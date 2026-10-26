Сульфат калия или гумат калия: что выбрать и как использовать - агроном Давыдова дала четкий ответ

На практике сульфат и гумат калия решают совершенно разные задачи. Замена одного препарата другим не даст результата и может обернуться потерей урожая. Разберитесь в принципиальной разнице, чтобы использовать оба средства с максимальной пользой.
Сульфат калия: скорая помощь для плодов
Применяйте чистое минеральное удобрение в фазе активного налива плодов, когда растению нужно топливо для формирования сахаров и лежкости.
«Сульфат калия — это быстрая подкормка, своего рода скорая помощь, — поясняет агроном Ксения Давыдова. — Он работает только во влажной почве: в сухой земле соли обожгут корни».
Особенно важно это для культур, чувствительных к хлору: картофеля, томатов, винограда, огурцов и ягодных кустарников. Дозировка — столовая ложка на 10 литров воды, расход — ведро на квадратный метр.
Гумат калия: энергетик для почвы и корней
Используйте биологический стимулятор на старте сезона, при стрессах и для восстановления истощенной земли. «Гумат — не еда для растения, а проводник питания и активатор микрофлоры, — подчеркивает эксперт. — На мертвой почве без органики он бесполезен, эффект будет близок к нулю». Соблюдайте инструкцию: избыток гуматов замедляет рост.
Секреты профессионального применения
Помните два правила. «Гуматы работают при температуре почвы выше +15°C, а сульфат можно вносить в любое время активной вегетации, — советует Ксения Давыдова. — И никогда не смешивайте их в одном ведре: соли вызовут выпадение гуматов в осадок».