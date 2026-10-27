Три веточки по углам — и вши с кур сбегут сверкая пятками: закидываем в курятник от облысения несушек

Именно поэтому нужно внимательно относиться к своему хозяйству и при появлении первых симптомов быстро решать проблему.
Как понять, что в курятнике блохи
Куры выдадут наличие паразитов сразу:
- беспокойство;
- коричневатая кожа вокруг глаз;
- неравномерное оперение.
При наличии хотя бы одного показателя, обязательно проверьте пушок кур на коже - там могут быть блохи. Если вы обнаружили паразитов, срочно принимайте меры. Если заняться проблемой на ранней стадии, то удастся решить плохих последствий.
Используйте отпугивающие средства
Вредители чувствительны к резким запахам и не переносят аромат розмарина. Разложите несколько веточек этого растения в разных местах курятника. Поставьте емкость с золой: куры будут купаться в ней и самостоятельно очищаться от паразитов. Побелите стены помещения известью как минимум дважды в год.
Поддерживайте чистоту
Регулярно осматривайте подстилку и заменяйте загрязненную. Проветривайте курятник и не допускайте сырости, в которой вредители размножаются особенно быстро. При сильном заражении применяйте специальные препараты, предварительно проконсультировавшись с ветеринаром.