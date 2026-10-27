Три веточки по углам — и вши с кур сбегут сверкая пятками: закидываем в курятник от облысения несушек

Основная проблема в курятнике - блохи. Они могут погубить всех птиц буквально за считаные месяцы.

Именно поэтому нужно внимательно относиться к своему хозяйству и при появлении первых симптомов быстро решать проблему.

Как понять, что в курятнике блохи

Куры выдадут наличие паразитов сразу:

беспокойство;

коричневатая кожа вокруг глаз;

неравномерное оперение.

При наличии хотя бы одного показателя, обязательно проверьте пушок кур на коже - там могут быть блохи. Если вы обнаружили паразитов, срочно принимайте меры. Если заняться проблемой на ранней стадии, то удастся решить плохих последствий.

Используйте отпугивающие средства

Вредители чувствительны к резким запахам и не переносят аромат розмарина. Разложите несколько веточек этого растения в разных местах курятника. Поставьте емкость с золой: куры будут купаться в ней и самостоятельно очищаться от паразитов. Побелите стены помещения известью как минимум дважды в год.

Поддерживайте чистоту

Регулярно осматривайте подстилку и заменяйте загрязненную. Проветривайте курятник и не допускайте сырости, в которой вредители размножаются особенно быстро. При сильном заражении применяйте специальные препараты, предварительно проконсультировавшись с ветеринаром.