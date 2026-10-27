Потерянный кошелек шведа и аптечные склянки: что археологи откопали на дне «петербургских болот»

На месте современного Петербурга стоял торговый город.

Нас с детства учили в школе: Петр I пришел на глухие комариные топи, топнул ногой — и посреди пустоты вырос великий город. Звучит красиво и сказочно. Но реальная история куда интереснее: до 1703 года здесь уже кипела бурная европейская жизнь.

Петр строил столицу не с чистого листа. Берега Невы были плотно заселены, а на месте современного Петербурга стоял настоящий европейский торговый город.

Город, о котором забыли: шведский Ниен

Задолго до появления Петропавловской крепости на Неве хозяйничали шведы. В 1611 году в месте, где река Охта впадает в Неву, они заложили крепость Ниеншанц. Очень скоро вокруг нее вырос торговый город Ниен.

Это подтверждают археологические исследования, пишет Правда.ru.

К середине XVII века это было вовсе не захолустье:

Инфраструктура. В Ниене работали ратуша, две церкви, школа, порт, больница и даже кирпичные заводы.

В Ниене работали ратуша, две церкви, школа, порт, больница и даже кирпичные заводы. Торговля. Сюда каждый год заходили сотни кораблей из Голландии, Германии и Англии. Шведы вывозили через Неву рожь, лен, сало, смолу и пушнину.

Сюда каждый год заходили сотни кораблей из Голландии, Германии и Англии. Шведы вывозили через Неву рожь, лен, сало, смолу и пушнину. Население. В городе жили около 2500 человек: шведы, финны, немцы и русские. Для Балтики тех времен это был крепкий среднестатистический город. Жизнь там была сытой и вполне комфортной.

«Петербургская Троя»: что прячет Охтинский мыс

Главное место допетровской истории — Охтинский мыс (рядом со знаменитым Большеохтинским мостом). Когда в 2000-х годах ученые начали здесь масштабные раскопки, они ахнули.

Мыс оказался буквально слоеным пирогом из разных эпох:

Каменный век. На глубине нашли стоянки древних людей, живших здесь около 5000 лет назад. Крепость Ландскрона. В 1300 году шведы уже пытались здесь закрепиться и построили деревянную цитадель с башнями и рвами. Правда, новгородцы сожгли ее всего через год после постройки. Ниеншанц и Ниен. Ученые откопали рвы, бастионы, мостовые, жилые дома, старинное оружие и тысячи бытовых предметов — от курительных трубок и аптекарских склянок до шведских монет XVII века.

Из-за огромного количества уникальных находок историки прозвали Охтинский мыс «Петербургской Троей».

Допетровское прошлое постепенно возвращают городу. Недалеко от мыса, прямо у гостиницы «Охтинская», готовят специальную археологическую выставку. Там выставят подлинные вещи горожан Ниена: посуду, старинные монеты, детали оружия и инструменты.

Так что миф о «городе на пустом месте» окончательно уходит в прошлое. Петербург стоит на земле с огромной и древней историей, которую мы только начинаем открывать заново.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге открывают закрытые музейные хранилища.