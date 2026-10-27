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Морковный рулет с пикантным вкусом: готовится проще простого – экономное блюдо для занятых хозяек

Опубликовано: 27 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Морковный рулет с пикантным вкусом: готовится проще простого – экономное блюдо для занятых хозяек
Морковный рулет с пикантным вкусом: готовится проще простого – экономное блюдо для занятых хозяек
Городовой ру
Бюджетное блюдо на все случаи жизни

Предлагаем вашему вниманию экономичный и простой в исполнении рецепт морковного рулета, который позволит приготовить полноценное блюдо из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • морковь — 500 г;
  • куриные яйца — 5 шт.;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • соль, перец, зелень — по вкусу;
  • растительное масло.

Технология приготовления:

Морковь очистите и натрите на крупной терке, после чего припустите на растительном масле до полуготовности. Взбейте белки и желтки (раздельно).

Соедините подготовленную морковь сначала с желтками, затем аккуратно введите белки. Добавьте специи по вкусу. Полученную смесь распределите по противню, предварительно смазанному маслом, слоем толщиной 1 см. Выпекайте в духовом шкафу при температуре 200 градусов в течение 15–20 минут.

Для начинки смешайте измельченный чеснок, рубленую зелень и натертый плавленый сыр. Добавьте сметану и специи по вкусу, тщательно перемешайте до однородной консистенции.

После того как морковная основа остынет, равномерно распределите по ней сырную начинку и сверните в рулет. Охлаждайте изделие в холодильнике не менее одного часа.

В результате вы получите питательное, аппетитное и экономичное блюдо. Приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова добавила в морковь немного тыквы – блюдо получилось очень нежным и вкусным.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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