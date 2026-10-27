Синоптики обещают теплую погоду без дождей: в Петербург вернулся сентябрь

Обычно в этих числах октября среднесуточная температура в городе едва дотягивает до +4 градусов.

Конец октября у петербуржцев обычно ассоциируется со слякотью, промозглым ветром и первым снегом. Но в этом году природа решила порадовать горожан. На улице сухо, непривычно тепло и очень комфортно для долгих прогулок.

Зонты можно оставить дома

Сегодня в городе осадков не ждут. Небо затянет облаками, но во второй половине дня сквозь них пробьется солнце. Небольшой дождь может брызнуть разве что в отдельных районах Ленинградской области.

Температура поднимется до отличных +10…+12 градусов (по области местами и вовсе до +13°), рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В среду погода останется такой же приятной: ночью около +6°, а днем снова до +12°. Ветер дует умеренный, юго-западный.

Почти рекорд: насколько это теплее нормы

Обычно в этих числах октября среднесуточная температура в городе едва дотягивает до +4 градусов. Сейчас же на термометрах показатели конца сентября.

Конечно, до абсолютного рекорда тепла 1949 года (тогда было +14,5°) мы немного не дотянули. Зато и до ледяного кошмара 1912 года нам далеко — тогда в этот день ударил мороз почти в -10 градусов.

По климату в конце октября в Петербурге уже начинается так называемое «предзимье», и часто летит первый снег. Но зима пока явно опаздывает.

Откуда тепло и почему может болеть голова

За такую погоду стоит поблагодарить циклоны над северными морями. Они закрутили воздушные потоки так, что в город хлынул подогретый воздух с Атлантики.

Но есть один нюанс — растет атмосферное давление. Стрелки барометров поднимутся до 768 мм ртутного столба, а это ощутимо выше нормы.

Такая благодать в Петербурге ненадолго. Ноябрь уже на носу, и затяжные дожди вместе с похолоданием неизбежно придут в город.

Ранее «Городовой» рассказывал, какую погоду ждать петербуржцам до конца месяца.