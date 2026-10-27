Городовой / Новости Петербурга / Резкий разворот на зиму: синоптики предупредили о приближении холодов

Резкий разворот на зиму: синоптики предупредили о приближении холодов

Опубликовано: 27 октября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Резкий разворот на зиму: синоптики предупредили о приближении холодов
фото Global Look Press
Что происходит с погодой в России

Погода будто нажимает на паузу после золотой осени — и резко переключается на прохладу. Синоптики не оставляют иллюзий: тёплый период закончился, впереди — предзимние будни с ветром, заморозками и высоким давлением.

Особенно заметно это в Центральной России, но перемены ощущаются и в других регионах.

Что творится в Москве и области

В столице и окрестностях температура падает ощутимо: днём — плюс 7–10, ночью местами до −4. Ветер северо‑восточный, местами порывы до 12 м/с — из‑за него даже «тёплые» цифры на градуснике кажутся обманчиво низкими. Небо ясное, осадков не обещают, но солнце уже почти не греет.

Погода в других городах

  • Санкт‑Петербург: днём +6…+9, ночью +1…+4, ветер умеренный, возможен туман из‑за разницы температур.
  • Казань: +5…+8 днём, ночью до −2, сухо, но ветрено.
  • Екатеринбург: днём +3…+6, ночью −3…−1, вероятен мокрый снег ближе к концу недели.
  • Краснодар: ещё держится +12…+15, но влажность растёт, ощущается промозглость.

Резкий переход к прохладе — не повод для паники, но отличный повод навести порядок в гардеробе и проверить бытовые мелочи. Погода напоминает, что зима уже на пороге: лучше подготовиться спокойно и без спешки. Так и комфортнее, и безопаснее.

Читайте также:

Синоптик рассказал о долгосрочном прогнозе: дефицит дождей и избыток тепла

Синоптики обновили прогноз: каким будет декабрь и Новый год

Что готовит зима: синоптики дали новый прогноз — к чему готовиться россиянам

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
В Петербург вернулся май: в конце октября в городе зацвела сирень и пали вековые рекорды Перейти 28 октября 2026
Салат «Грибы под шубой» — проще Мимозы и вкуснее Шубы: идеально на Новый год Перейти 28 октября 2026
Прогулка по лесу с самим художником: Русский музей перезапустил выставку Шишкина Перейти 28 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное