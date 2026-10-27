Резкий разворот на зиму: синоптики предупредили о приближении холодов

Что происходит с погодой в России

Погода будто нажимает на паузу после золотой осени — и резко переключается на прохладу. Синоптики не оставляют иллюзий: тёплый период закончился, впереди — предзимние будни с ветром, заморозками и высоким давлением.

Особенно заметно это в Центральной России, но перемены ощущаются и в других регионах.

Что творится в Москве и области

В столице и окрестностях температура падает ощутимо: днём — плюс 7–10, ночью местами до −4. Ветер северо‑восточный, местами порывы до 12 м/с — из‑за него даже «тёплые» цифры на градуснике кажутся обманчиво низкими. Небо ясное, осадков не обещают, но солнце уже почти не греет.

Погода в других городах

Санкт‑Петербург: днём +6…+9, ночью +1…+4, ветер умеренный, возможен туман из‑за разницы температур.

Казань: +5…+8 днём, ночью до −2, сухо, но ветрено.

Екатеринбург: днём +3…+6, ночью −3…−1, вероятен мокрый снег ближе к концу недели.

Краснодар: ещё держится +12…+15, но влажность растёт, ощущается промозглость.

Резкий переход к прохладе — не повод для паники, но отличный повод навести порядок в гардеробе и проверить бытовые мелочи. Погода напоминает, что зима уже на пороге: лучше подготовиться спокойно и без спешки. Так и комфортнее, и безопаснее.

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