2 ложки в отсек для воды – и грязь вылетает пулей: чистый утюг, без хлопьев накипи и ржавых разводов на одежде

Лимонная кислота – эффективное средство очистки утюга

Из-за накипи утюг выпускает слабый пар, во время глажки на одежде появляются хлопья и ржавые подтёки. Одним из эффективных и безопасных для внутренних деталей прибора средств очистки считается лимонная кислота.

Почему образуется накипь

В воде из-под крана содержатся соли кальция и магния. При нагревании они оседают на стенках резервуара и в каналах подачи пара, постепенно забивая их. Пар проходит хуже, а вместе с ним наружу вылетают белые хлопья, которые могут испачкать одежду.

Чистка утюга лимонной кислотой

Этот метод хорош тем, что кислота мягко растворяет отложения, не повреждая резиновые уплотнители так, как это делает уксус. Понадобится только лимонная кислота и вода.

Что делать:

Разведите 1–2 столовые ложки порошка лимонной кислоты в стакане горячей воды (около 60–70 C).

Этот раствор залейте в резервуар для воды. Предварительно прибор лучше нагреть, а затем отключить от сети.

Включите утюг и установите максимальную температуру и режим подачи пара. Держите его над раковиной или тазом и нажимайте на кнопку пара, пока вся жидкость не выйдет. Вместе с паром будут выходить размягчённые частицы накипи.

После кислоты обязательно промойте резервуар водой. Залейте чистую воду и ещё раз пропарьте утюг, чтобы удалить остатки кислоты. Промойте 2–3 раза, пока пар не станет чистым и не исчезнет запах.

Меры профилактики

Чтобы накипь не появлялась быстро, используйте фильтрованную или дистиллированную воду. Если водопроводная вода очень жёсткая, чистку стоит проводить раз в 1–2 месяца. Также полезно сливать остатки воды из резервуара после каждой глажки — в застоявшейся воде быстрее образуются отложения.

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