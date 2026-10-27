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Не герань, а шальная императрица подоконника — лью жижу и обеспечиваю бурное цветение круглый год

Опубликовано: 27 октября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Не герань, а шальная императрица подоконника — лью жижу и обеспечиваю бурное цветение круглый год
Не герань, а шальная императрица подоконника — лью жижу и обеспечиваю бурное цветение круглый год
Городовой ру
Многие растения зимой замедляют развитие, но герань способна радовать бутонами круглый год.

Секрет кроется в создании условий, близких к летним. Привычного полива и подкормок недостаточно. Грамотный подход к свету, влаге и питанию помогает сохранить декоративность пеларгонии даже в морозы.

Свет и прохлада

Разместите горшок на южном или восточном окне: герань любит яркое освещение. При нехватке естественного света включите дополнительную лампу. Комфортная температура для активного роста — около 18–20 °C. Если растение отдыхает, держите его в светлом помещении с прохладой 12–15 °C. Избегайте резких перепадов и холодных сквозняков.

Контролируйте полив

Зимой герань потребляет меньше влаги. Увлажняйте грунт только после подсыхания верхнего слоя на 2–3 сантиметра. Переизбыток воды ведет к загниванию корней, скудному цветению и увяданию. Используйте легкую, хорошо дренированную почву: застой сырости растение не переносит.

Подкормите дрожжевым раствором

Разведите 10 г свежих дрожжей в литре теплой воды и настаивайте два часа. Полученный состав разбавьте водой в пропорции 1:5 и применяйте раз в месяц. Такая подкормка активирует полезные микроорганизмы и улучшает питание. Перед зимовкой удалите слабые и поврежденные побеги, а горшок уберите подальше от радиатора.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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