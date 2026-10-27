Труба под Финским заливом и тепло для СНТ: что скрывается за новой «газовой стройкой» Петербурга

Власти Петербурга утвердили план развития газовой системы города до 2045 года.

Петербург первым в России разработал такую масштабную программу.

Петербург уже забыл про уголь и мазут

Мало кто задумывается, откуда берутся свет и тепло в батареях. В Петербурге ответ простой: почти всё дает природный газ. На него приходится 99,8% топливного баланса.

Город уже сделал то, к чему многие регионы только стремятся:

Все городские котельные работают на газе. Никакого мазута, угля и едкого дыма в жилых районах больше нет.

100% электроэнергии вырабатывается также на газе.

По улицам ездят около 3 000 синих автобусов на метане — это абсолютный рекорд для России.

Сегодня город сжигает более 12 млрд кубометров топлива в год. Но Петербург растет, поэтому систему нужно расширять.

Зачем городу подводная труба и «газовое кольцо»

Главная стройка ближайших лет спрячется под водой. К 2027 году специалисты проложат дюкерный переход (особый подводный трубопровод) через Невскую губу Финского залива.

Зачем это нужно обычному жителю?

Представьте КАД, только из газовых труб высокого давления. Сейчас в системе есть тупиковые участки. Когда трубу закольцуют, газ сможет подаваться с разных сторон.

Даже если на одном участке случится авария или начнется ремонт, город этого просто не заметит: топливо мгновенно перенаправят в обход. Перебои с теплом зимой жителям грозить не будут.

Газ наконец-то дойдет до дачных поселков

Отличная новость для тех, кто живет за городом круглый год или часто отдыхает на даче. В программу включили президентский проект расширенной догазификации.

Раньше провести трубу в СНТ было огромной проблемой и стоило больших денег. Теперь город планирует бесплатно подвести газовые сети к границам участков для более чем 5 тысяч частных домов в садоводствах.

Отапливать дом газом в разы дешевле, чем электричеством, дровами или углем.

Заправки для авто и 700 километров новых труб

Инфраструктуру будут серьезно обновлять:

700 километров новых и реконструированных труб. Это примерно как расстояние от Петербурга до Москвы. Сети протянут к новым жилым районам и промзонам.

Это примерно как расстояние от Петербурга до Москвы. Сети протянут к новым жилым районам и промзонам. Три новые газораспределительные станции. Они нужны, чтобы безопасно снижать давление газа перед тем, как он пойдет по трубам в дома и на заводы.

Они нужны, чтобы безопасно снижать давление газа перед тем, как он пойдет по трубам в дома и на заводы. Развитие заправок. Сейчас в городе 23 газовые заправки (АГНКС). К 2030 году их станет 30. Это позволит перевести на метан еще больше такси, автобусов, мусоровозов и грузовиков. Чем больше машин на газе, тем чище воздух, которым мы дышим на улицах.

Что в итоге?

К 2045 году потребности Северной столицы в газе вырастут до 15 млрд кубометров в год.

Новая схема — это не просто бумажный документ. Это гарантия того, что в новых жилых массивах вовремя включат батареи, заводы получат нужные мощности, а Петербург сохранит за собой звание одного из самых чистых мегаполисов страны.

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