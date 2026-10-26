Дорога на дачу станет ровнее: что ждет петербургских садоводов в ближайшие годы

В 2027 году в Петербурге планируют обновить 39 дорог.

Для любого петербуржца дача — это не просто грядки, а полноценный второй дом. С приходом тепла город пустеет, а на выездах из Петербурга скапливаются машины.

Но доехать до своего участка порой бывает непросто: разбитый асфальт и ямы превращают поездку в испытание для подвески.

Власти города решили всерьез взяться за эту проблему.

Дороги станут лучше

Главная боль многих дачников — подъездные пути к садоводствам. В 2027 году в Петербурге планируют обновить 39 дорог, рассказал Александр Беглов. Это более 44 километров нового полотна.

Это часть большой программы, которую город делает вместе с Ленинградской областью. Схема простая: дороги находятся на территории области, но пользуются ими в основном петербуржцы, поэтому город берет на себя 80% расходов на ремонт.

Работы идут постоянно:

В 2026 году успеют привести в порядок 28 дорог (это 35 км).

успеют привести в порядок 28 дорог (это 35 км). Всего за 5 лет (с 2023 по 2027 годы) планируется обновить 111 подъездных путей. На это выделено почти 3 миллиарда рублей.

Не только асфальт: жизнь за городом меняется

Сегодня садоводства перестали быть местом только для летнего отдыха. По статистике, около 250 тысяч петербургских семей живут за городом постоянно. Поэтому развивать нужно не только дороги, но и инфраструктуру.

Что уже делают:

Медицина рядом. В садоводствах открыты 44 медицинских пункта. Теперь там можно не только получить первую помощь, но и пройти профилактический осмотр, не выезжая в город.

В садоводствах открыты 44 медицинских пункта. Теперь там можно не только получить первую помощь, но и пройти профилактический осмотр, не выезжая в город. Газ и удобства. В садоводствах продолжают прокладывать инженерные сети. Например, газифицируют СНТ, где живут многодетные семьи. Также город помогает приводить в порядок детские площадки и пожарные водоемы.

В садоводствах продолжают прокладывать инженерные сети. Например, газифицируют СНТ, где живут многодетные семьи. Также город помогает приводить в порядок детские площадки и пожарные водоемы. Досуг. В садоводствах открывают культурные центры — сейчас их уже 11, а в 2027 году станет на 3 больше. Это места, где можно пообщаться, провести праздники или устроить занятия для детей.

Поддержка «дачного бизнеса»

Многие садоводы выращивают овощи и ягоды не только для себя, но и на продажу. Чтобы им было где реализовать урожай, город выделяет специальные торговые места.

В 2026 году дачникам предоставили более 400 таких площадок на рынках и в торговых зонах Петербурга. Это отличная возможность для пенсионеров и садоводов продать излишки без лишней головной боли.

Почему это важно?

В Петербурге дачи есть у 2,5 миллионов жителей. Для людей «серебряного возраста» и детей лето за городом — это не просто прихоть, а способ поправить здоровье на свежем воздухе.

Кстати, сами садоводы тоже не остаются в стороне. Они активно участвуют в жизни своих товариществ: восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны, ищут захоронения солдат и проводят патриотические мероприятия для молодежи.

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