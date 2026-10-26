ГОСТ на миллисекунды: для ВСМ готовят рельсы и провода

В России полным ходом идет подготовка к запуску первой высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Поезда должны помчаться со скоростью до 400 км/ч, а время в пути сократится всего до 2 часов 15 минут.

Но пустить такой состав по старым рельсам и с прежней электросетью невозможно. Это все равно что пытаться разогнать болид «Формулы-1» по деревенской грунтовке.

Поэтому инженеры и ученые прямо сейчас создают для трассы совершенно новые правила и стандарты.

Умный «автомат»: как защитят провода от перегрузок

Ученые Дальневосточного госуниверситета путей сообщения и института ВНИИЖТ разработали специальный стандарт — ГОСТ Р 71885.4-2026. Он касается самого сердца магистрали — электрической сети, сообщили в официальном канале первого этапа проекта.

Когда суперпоезд разгоняется до 400 км/ч, он потребляет гигантское количество энергии — как небольшой город. Для таких нагрузок используют особую систему питания (2 × 25 кВ).

Главная проблема здесь — защита. В каждом доме есть автоматические выключатели: если замкнет проводку, свет просто погаснет. На ВСМ стоят похожие, но невероятно сложные защитные системы.

Новый ГОСТ как раз учит автоматику отличать реальную аварию от штатной ситуации:

Сеть должна мгновенно среагировать на короткое замыкание и обесточить опасный участок.

При этом система не должна паниковать и резко тормозить поезд, если он просто берет максимум мощности на подъеме.

Новый ГОСТ уже утвердил Росстандарт.

Рельсы с чипами: каждый метр под контролем

Обычные шпалы на щебеночной насыпи для скоростей в 400 км/ч не подходят — поезд их просто раскидает потоками воздуха. Поэтому ВСМ строят на прочном бетонном основании из тяжелых плит.

И у каждой такой плиты теперь будет свой «электронный паспорт». Прямо на заводе в бетон вживляют RFID-метку — крошечный микрочип. На него записывают всё:

какой состав у бетона;

когда плиту отлили;

ее точные GPS-координаты на трассе.

Зачем это нужно? Специальный диагностический поезд сможет на ходу считывать данные со всех меток. Инженеры на экранах компьютеров увидят полную цифровую копию дороги.

Если какая-то плита начнет проседать или трескаться, система сразу покажет: «Внимание, деталь № 12345 на 150-м километре требует проверки». Проблему устранят еще до того, как она станет опасной.

Большая стройка по новым правилам

Раньше в России просто не существовало стандартов для таких скоростей — максимальные 250 км/ч выдавал лишь немецкий «Сапсан» на обычных путях. Теперь страна создает собственную скоростную школу.

ГОСТ по защите проводов — лишь первая ласточка. До конца 2026 года эксперты примут еще около 30 новых стандартов. Они охватят буквально всё: геометрию рельсов, материалы насыпи, системы связи и сам поезд.

В итоге пассажиры получат не просто быстрый транспорт, а одну из самых безопасных железных дорог в мире, где каждый провод и каждая плита проверены цифровыми системами.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему поезд ВСМ на скорости 400 км/ч больше похож на самолет, чем на электричку.