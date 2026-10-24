Почему поезд ВСМ на скорости 400 км/ч больше похож на самолет, чем на электричку

Современные экспрессы похожи на авиалайнеры. Длинный вытянутый нос, идеальная обтекаемость, ни одной лишней детали снаружи.
Это не просто дань моде. Когда поезд разгоняется до 300–400 км/ч, законы физики для него становятся такими же, как для самолета в небе или скоростного катера на воде.
Воздух на такой скорости превращается в плотную стену. Чтобы ее преодолеть, инженеры десятилетиями подсматривают идеи друг у друга.
От корабельных заклепок до крыльев
Обмен технологиями начался давно. Сначала технологию прочной клепки листов металла отработали на паровозных котлах и морских кораблях. Затем этот же метод помог родиться тяжелой авиации.
Сегодня маятник качнулся обратно. В России готовят высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. По ней пустят поезд нового поколения. Дорога займет чуть больше двух часов.
Чтобы этот состав поехал безопасно и тихо, РЖД запатентовали уже более 70 уникальных решений. И многие из них снова пригодятся и в авиации, и в космосе, и на флоте, сообщает РЖД.
Защитный «нос», который сминается как гармошка
Безопасность на гигантской скорости — задача номер один. При столкновении поезд не должен останавливаться мгновенно: пассажиры просто пострадают от перегрузки.
Инженеры придумали для носа поезда специальную крэш-систему (патент РФ №2863323). Внутри обтекателя спрятаны алюминиевые соты и стальные пластины.
- Алюминиевые шестиугольники складываются последовательно: сначала передние, затем задние.
- Удар гасится мягко и постепенно.
Похожие «сотовые» конструкции из легких сплавов используют в аэрокосмической отрасли. Теперь этот прочный щит бережет пассажиров на железной дороге.
Тишина на крыше: эллипс против урагана
Кажется, что поезд шумит колесами. Но на скорости под 400 км/ч главный источник грохота — это крыша, а точнее токоприемник (пантограф), который цепляется за провод.
Встречный поток воздуха пытается оторвать полоз от провода, создавая жуткий рев. Наши инженеры нашли простое решение: изменили форму каретки, которая держит контактную часть. Ее сделали овальной, в форме эллипса.
Округлая деталь рассекает воздух почти бесшумно и не дает ветру разорвать контакт. Принцип идеальной аэродинамики взяли у авиаторов, а выгоду ощутят пассажиры — в вагонах будет тихо.
Баланс на четверых: как распределить вес
В обычных поездах локомотив тянет все вагоны за собой. На сверхскоростях так делать нельзя: состав будет тяжелым, неустойчивым и начнет разбивать рельсы.
Конструкторы разработали особую связку из четырех вагонов (патент РФ №2847101):
- Два вагона делают моторными — они толкают состав вперед.
- В третий ставят тяжелый трансформатор, который питает оба мотора.
- В четвертый (крайний) прячут мощные тормозные резисторы.
Вся тяжелая начинка «размазана» по составу идеально поровну. Поезд уверенно стоит на рельсах, мгновенно разгоняется до 400 км/ч и быстро останавливается без риска сойти с путей.
Ранее «Городовой» рассказывал, что проект ВСМ начал обрастать реальными деталями.