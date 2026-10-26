И на засолку, и на хранение: 5 идеальных сортов капусты – сладкие, тонколистные, без горечи

Поздние гибриды капусты, которые хороши для хранения в свежем виде и на засолку

Садоводам, которые уже ищут, что посадить в следующем сезоне, автор канала "В саду у Валентинки" советует обратить внимание на поздние гибриды капусты, которые хороши для хранения и засолки. У них высокое содержание простых сахаров, поэтому квашение идёт быстро и качественно. Лист тонкий, без толстых прожилок, плотно укладывается в тугой кочан. Глюкозинолатов, дающих горчинку, в них меньше, поэтому долго выдерживать капусту в погребе не нужно: квасить можно через несколько недель после уборки.

Мегатон F1

Среднепоздний гибрид (136–167 дней). Его отличают высокая урожайность и отличные засолочные качества. Официальный срок хранения 4 месяца, но часто хранится дольше. Головки округлые, плотные, весом 3,4–4,2 кг, выровненные. Листья светло-зелёные, вогнутые, с волнистым краем, перед уборкой с лёгким сиреневым оттенком. Устойчив к киле и фузариозу.

Атрия F1

Позднеспелый гибрид (128–147 дней). Один из самых универсальных: хорош в любом виде. Ценится за выровненные аккуратные головки, высокую урожайность и лёжкость. Вкус приятный, с высоким содержанием сахаров. Головки плоско-округлые, весом 1,5–3,7 кг. Верхние листья серо-зелёные. Урожайность зависит от грунта и агротехники.

Леннокс F1

Поздний гибрид (164–174 дня). Универсальный: хорош в засолке и для длительного хранения. Головки округлые, полуприкрытые, весом 1,6–2,4 кг. Листья тонкие, сочные, серо-зелёные с антоцианом и восковым налётом. В засолке капуста сочная, не грубая, квасится быстро.

Agresor F1

Среднепоздний гибрид (140–150 дней). Старый лидер рынка: урожайный, вкусный, универсальный. Головки плоскоокруглые, очень плотные, весом 2,5–3 кг. Листья не жёсткие, с хорошим восковым налётом. Горечи почти нет, квасить можно уже в ноябре, через месяц после уборки. Устойчив к жаре и засухе.

Краутман F1

Среднеспелый гибрид (129–140 дней). Эффектные, выровненные головки, будто под копирку. Внутри листья резные, ажурные, без толстых прожилок, тонкие и сочные, плотно прилегают. Вес 1,1–4,0 кг. Содержит много сухих веществ, поэтому хорошо хранится и не склонен к растрескиванию осенью. Универсальный: и для хранения, и для засолки.

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