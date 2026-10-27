Максимум 10 км/ч и экзамен на входе: в Петербурге возьмутся за курьеров

Для курьеров хотят ввести обязательный экзамен на знание ПДД.

По примеру столицы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили ввести обязательный экзамен на знание ПДД для всех курьеров, сообщают "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на депутата Алексея Цивилева.

Схему не нужно придумывать с нуля — ее подсмотрели у Москвы.

В столице с середины октября уже действует жесткое правило. Не сдал онлайн-тест на знание правил и стандартов работы — приложение просто не дает брать заказы.

В Петербурге за реализацию взялись дружно: создали рабочую группу, куда позвали депутатов, сотрудников ГИБДД и руководство самих служб доставки.

Армия на тротуарах

Почему за курьеров взялись именно сейчас? Причин две: бешеная популярность доставки и приближающаяся зима.

Масштабы поражают. Всего в Петербурге числится около 50–60 тысяч доставщиков. Ежедневно на улицы города выкатывают 12 тысяч человек на велосипедах, электробайках и самокатах.

Когда выпадет снег и начнется гололед, эта двухколесная масса на тротуарах станет прямой угрозой для пешеходов. Курьеры часто торопятся ради чаевых и рейтинга, напрочь забывая о безопасности окружающих.

Не быстрее 10 км/ч: правила уже ужесточили

Экзамен по ПДД — лишь часть масштабного плана. Городские власти и сервисы вроде «Яндекса» и «Самоката» уже договорились о жестких рамках:

Ограничение скорости. На тротуарах и в пешеходных зонах курьеры не могут разгоняться быстрее 10 км/ч. На многих прокатных и рабочих электровелосипедах скорость глушится программно.

На тротуарах и в пешеходных зонах курьеры не могут разгоняться быстрее 10 км/ч. На многих прокатных и рабочих электровелосипедах скорость глушится программно. Запретные зоны. Доставщикам закрыли въезд в парки, скверы и на слишком узкие улицы.

Доставщикам закрыли въезд в парки, скверы и на слишком узкие улицы. Особая форма. Все курьеры обязаны носить одежду со светоотражателями и крупным личным номером.

Пожаловаться на лихача теперь может каждый

Самое интересное нововведение — народный контроль. Петербург первым в России запустил специальный чат-бот для жалоб на курьеров, пишет издание.

Если вас подрезали, сбили или курьер просто грубо нарушает правила, терпеть больше не нужно. Достаточно снять нарушителя на фото или видео (главное, чтобы был виден номер на сумке или куртке) и отправить в бот.

Сообщение автоматически улетит в службу доставки. Нарушителя найдут быстро: за первые проступки компании обычно штрафуют, а за регулярные — навсегда блокируют в сервисе.

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