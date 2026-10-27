Про банальную «Мимозу» все забудут: изящные рулетики в омлете с крабовыми палочками и укропом. Нарезала за 2 минуты - и на стол

Когда до прихода гостей остаются считаные часы, выручает простая, но эффектная закуска. Тонкий яичный омлет скрывает сочную начинку из крабовых палочек, сыра и укропа. Нарезанные рулетики выглядят нарядно и исчезают со стола первыми.

Приготовление занимает минимум времени и не требует редких продуктов.

Возьмите 4 яйца, 2 столовые ложки молока и соль. Взбейте смесь до однородности и испеките три тонких пласта на разогретой сковороде. Жарьте быстро, не пересушивая: эластичный омлет потом легко свернется и не потрескается. Готовые пласты остудите.

Мелко нарежьте 200 г крабовых палочек и два вареных яйца. Натрите 100 г плавленого сыра, порубите пучок укропа. Соедините компоненты с двумя ложками майонеза и перемешайте. Не жалейте зелени и выбирайте сыр хорошего качества — от этого зависит вкус.

Смажьте омлеты начинкой, сверните плотным рулетом. Уберите в холодильник на 20 минут, чтобы закуска стабилизировалась. Нарежьте порционными кусочками и подавайте. Такие рулетики становятся дежурным блюдом на любом празднике.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова обожает готовить такую закуску на все праздники. Она рекомендует не стремиться к тому, чтобы сделать все пласты омлета заранее: начинка и свернутые рулетики должны собираться, пока основа еще свежая и эластичная. Если готовите закуску к приходу гостей, испеките омлеты утром, остудите и уберите в холодильник под пленку — так они не пересохнут. Начинку смешайте непосредственно перед сборкой, иначе майонез размягчит крабовые палочки и укроп пустит сок. И еще одно наблюдение: рулетики удобнее резать охлажденными, а нож смачивать в воде — кусочки получатся ровными, с четким срезом, без раздавленной начинки.

Фото: Сгенерировано ИИ