Две недели до холодов: луна и звезды в ночь на 28 октября предсказывали, когда придет зима

28 октября по народному календарю — Ефимий Осенний

28 октября в народном календаре — Ефимий Осенний. К этому дню крестьяне завершали последние осенние дела и по приметам судили о том, какой ждать погоды.

Приметы о погоде

Если луна стоит в чистом небе, окружённая большими светлыми кругами, ждали прихода сильных морозов. Когда вокруг луны шли красноватые круги, это предвещает снегопад и ветер. Если же звёзды кажутся тусклыми, тепло продержится ещё около двух недель.

Смотрели и на восход. Облако, показавшееся над поднимающимся солнцем, сулило затяжное ненастье. А ясное голубое небо обещало хорошую погоду на ближайшие дни.

Подсказки от животных

Поведение животных помогало понять, чего ждать от зимы. Если вдруг снова появлялись комары, это считалось добрым знаком: зима будет мягкой. Кошка, которая пьёт больше обычного, предупреждала о скорой непогоде. О том же "говорили" и собаки, если отказывались от еды. Обилие грызунов на гумне указывало на зиму с частыми оттепелями.

Традиции дня

На Ефимия женщины занимались льном: мяли и трепали его, пряли нити. Спряденной на Ефимия нити приписывали целебную силу — её завязывали на запястье больному, и он носил её до выздоровления. Считалось, что работа, выполненная с хорошим настроением, принесёт удачу.

Существовали и строгие запреты. Нельзя было стирать, гладить и чинить одежду, а также подметать полы — вместе с сором можно было вымести из дома достаток и мир. Женщинам и девушкам не рекомендовалось заплетать косы: по поверью, так можно было «вплести» в свою жизнь болезни и неудачи. Старались не грустить и не плакать — крестьяне верили, что тогда слёзы будут литься всю зиму.

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