Заменит и хлеб, и десерт: пеку вкусную луковую лепёшку «Фатир» – рецепт «из ничего»

Вкусные и простые лепешки

«Фатир» — традиционная среднеазиатская слоёная лепёшка с луком, отличающаяся высокими вкусовыми качествами и универсальностью применения: она гармонично дополняет первые блюда, подается к чаю или выступает в качестве самостоятельного продукта. Это изделие может полноценно заменить хлеб и десертные позиции.

Ингредиенты:

Мука — 300 г;

вода — 160 мл;

лук — 2 шт.;

масло растительное — 2 ст.л. для теста + 3–4 ст.л. для смазывания формы;

соль — 1/3 ч.л.

Технология приготовления

Замесить крутое тесто из муки, воды, соли и растительного масла. Выдержать заготовку в упаковке в течение 30 минут.

Лук нарезать тонкими полукольцами, посолить и размять до мягкой консистенции. Разделить тесто на 4 равные части.

Раскатать 4 тонкие лепёшки. Поверхность теста смазать растительным маслом, распределить подготовленный лук.

Свернуть каждую лепёшку в рулет, затем сформировать спираль, выложить на противень и смазать маслом. Оставить на 10–15 минут.

Разогреть духовой шкаф до 250 градусов. Выпекать изделия 15–20 минут до образования золотистой корочки.

Готовые лепёшки накрыть влажным полотенцем. Приятного аппетита.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова регулярно печет такие лепешки в качестве дополнения к первым блюдам. Они очень вкусные и душистые.

Фото сгенерировано ИИ

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