Петербургское метро растет и дышит: как строят коричневую ветку и где обновили вентиляцию

Петербургская подземка меняется каждый день. Пока под землей прокладывают рельсы к новым станциям, на действующих линиях вовсю обновляют оборудование.
«Любовь» под землей: полпути до «Боровой»
Тоннелепроходческий щит с теплым именем «Любовь» сейчас активно работает на будущей Красносельско-Калининской (коричневой) линии.
Машина стартовала от площадки будущей «Каретной» и движется в сторону станции «Боровая». Недавно строители преодолели важный рубеж: щит уложил 400-е кольцо тоннеля, сообщает канал "Подземник".
Это ровно половина пути до «Боровой». Каждое такое кольцо — это надежный метр тоннеля из чугуна или железобетона.
Примерно на 800–1000 кольце щит пройдет сквозь станцию «Боровая», но отдыхать ему некогда. «Любовь» пойдет дальше — в сторону станции «Заставская». Всего щиту предстоит пройти около 2500 колец.
Зачем Петербургу этот участок?
Коричневая ветка — одно из главных спасений для перегруженного транспорта Петербурга. Новый пусковой участок свяжет сразу четыре станции:
- «Броневую»,
- «Заставскую»,
- «Боровую»,
- «Каретную».
Здесь появятся сразу два важнейших пересадочных узла. С «Заставской» можно будет легко перейти на синюю ветку («Московские ворота»), а с «Каретной» — на фиолетовую («Обводный канал»).
Это снимет огромную нагрузку со старых пересадок в центре города и сэкономит горожанам кучу времени.
Свежий воздух на красной и зеленой линиях
Пока на коричневой ветке только строят тоннели, на самых старых линиях Петербурга — первой (красной) и третьей (зеленой) — завершили сложный двухлетний ремонт. Там привели в порядок вентиляционные шахты № 211 и № 408.
Вентшахта метро — это не просто решетка на тротуаре, а огромный вертикальный колодец глубиной в десятки метров. Специалисты практически пересобрали эти объекты заново:
- очистили старые чугунные стены от ржавчины и покрасили их;
- сделали мощную гидроизоляцию, чтобы внутрь не просачивались грунтовые воды;
- заменили километры проводки и кабелей;
- поставили новые, тихие и мощные вентиляционные агрегаты.
Обновили всё: от наземных домиков-киосков, которые мы видим на улицах, до узлов глубоко под землей, рассказали в петербургском метрополитене.
Ранее «Городовой» рассказывал, как расширяется метро Петербурга .