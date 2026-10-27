Петербургское метро растет и дышит: как строят коричневую ветку и где обновили вентиляцию

Щит «Любовь» движется в сторону станции «Боровая».

Петербургская подземка меняется каждый день. Пока под землей прокладывают рельсы к новым станциям, на действующих линиях вовсю обновляют оборудование.

«Любовь» под землей: полпути до «Боровой»

Тоннелепроходческий щит с теплым именем «Любовь» сейчас активно работает на будущей Красносельско-Калининской (коричневой) линии.

Машина стартовала от площадки будущей «Каретной» и движется в сторону станции «Боровая». Недавно строители преодолели важный рубеж: щит уложил 400-е кольцо тоннеля, сообщает канал "Подземник".

Это ровно половина пути до «Боровой». Каждое такое кольцо — это надежный метр тоннеля из чугуна или железобетона.

Примерно на 800–1000 кольце щит пройдет сквозь станцию «Боровая», но отдыхать ему некогда. «Любовь» пойдет дальше — в сторону станции «Заставская». Всего щиту предстоит пройти около 2500 колец.

Зачем Петербургу этот участок?

Коричневая ветка — одно из главных спасений для перегруженного транспорта Петербурга. Новый пусковой участок свяжет сразу четыре станции:

«Броневую»,

«Заставскую»,

«Боровую»,

«Каретную».

Здесь появятся сразу два важнейших пересадочных узла. С «Заставской» можно будет легко перейти на синюю ветку («Московские ворота»), а с «Каретной» — на фиолетовую («Обводный канал»).

Это снимет огромную нагрузку со старых пересадок в центре города и сэкономит горожанам кучу времени.

Свежий воздух на красной и зеленой линиях

Пока на коричневой ветке только строят тоннели, на самых старых линиях Петербурга — первой (красной) и третьей (зеленой) — завершили сложный двухлетний ремонт. Там привели в порядок вентиляционные шахты № 211 и № 408.

Вентшахта метро — это не просто решетка на тротуаре, а огромный вертикальный колодец глубиной в десятки метров. Специалисты практически пересобрали эти объекты заново:

очистили старые чугунные стены от ржавчины и покрасили их;

сделали мощную гидроизоляцию, чтобы внутрь не просачивались грунтовые воды;

заменили километры проводки и кабелей;

поставили новые, тихие и мощные вентиляционные агрегаты.

Обновили всё: от наземных домиков-киосков, которые мы видим на улицах, до узлов глубоко под землей, рассказали в петербургском метрополитене.

Ранее «Городовой» рассказывал, как расширяется метро Петербурга .