Потерянная пара у Мраморного фонтана: как редкая черёмуха и 20 дубков возвращают жизнь Царскому Селу

Для Царского Села закупили 20 черешчатых дубов в известном питомнике под Тулой.

Лето 2026 года запомнится петербуржцам не только жарой, но и страшной стихией. 11 июля на город и пригород обрушился мощнейший шторм со шквалистым ветром и ливнем.

Больше всего досталось знаменитым паркам Петербурга и области, а том числе музею-заповеднику «Царское Село».

Черный день для вековых аллей

Июльский ураган натворил немало бед. Ветер валил деревья, вырывая вековых гигантов прямо с корнем. Екатерининский, Александровский и Баболовский парки пришлось срочно закрыть для посетителей.

Ущерб оказался огромным:

Пострадало и погибло 625 деревьев .

. Многие из них были старше 200 лет — они помнили еще российских императоров.

Рухнули редкие виды, которые садовники берегли десятилетиями.

Работники музея признаются: последствия напоминали последствия настоящего природного катаклизма. Восстановить такой урон в одиночку музею было бы невероятно трудно.

Новые дубы для старинной аллеи

На помощь пришли давние друзья музея — компания «Ладога» и её руководитель Вениамин Грабар. Вместе со своей семьей меценат приехал в парк, чтобы лично посадить молодые деревья.

Для Царского Села закупили 20 черешчатых дубов в известном питомнике под Тулой. Саженцы уже подрощенные и крепкие — им от 8 до 10 лет, рассказали в канале музея-заповедника.

Большую часть — 15 дубков — поселили на знаменитой Периметральной аллее. Она тянется вдоль границы Екатерининского парка на полтора километра. Здесь и раньше росли вековые великаны, а теперь подрастает их надежная смена.

Потерянная пара: возвращение редкой черёмухи

Особое внимание уделили романтичному уголку парка — Собственному садику у Мраморного фонтана.

До урагана там росла красивая пара дальневосточных деревьев — черемуха Маака. Стихия погубила одно из них, которому было больше 80 лет, и гармония места нарушилась.

Теперь пару восстановили. Молодой саженец уже занял свое законное место рядом со старожилом у фонтана.

Эстафета добра

Массовую высадку деревьев музей провел впервые после урагана, но сам процесс восстановления начался чуть раньше. В сентябре первое дерево посадил знаменитый артист балета Николай Цискаридзе.

Это был особенный саженец: садовники музея сами вырастили его из желудя старинного царскосельского дуба.

Нынешний подарок тоже очень символичен. В этом году Клуб друзей «Царского Села» отмечает 20-летие. Это сообщество неравнодушных людей и компаний, которые помогают музею покупать картины, реставрировать залы и ухаживать за парками.

Ранее «Городовой» рассказывал, как 4 ноября попасть в гости к императрице совершенно бесплатно.