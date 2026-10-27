Готовлю рулет из лаваша со шпротами: улетает со стола быстрее ветра – вкуснющее праздничное блюдо

Необычная подача любимого блюда

Закусочные рулеты являются востребованным блюдом праздничного меню благодаря своим вкусовым качествам и питательности. Предлагаем приготовить рулет со шпротами и яйцом.

Ингредиенты:

Лаваш — 2 шт.;

шпроты — 1 банка;

яйца куриные — 3 шт.;

сыр твердых сортов — 200 г;

майонез — по вкусу;

зеленый лук — 1 пучок;

соль — по вкусу.

Технология приготовления

Отварите яйца вкрутую и очистите их. Натрите сыр и яйца на крупной терке, разложив их по отдельным емкостям.

На расстеленный лист лаваша нанесите слой майонеза и распределите яйца. Сверху уложите второй лист, также смазанный майонезом, равномерно распределите тертый сыр и измельченный зеленый лук. Выложите шпроты вдоль края и плотно сверните заготовку в рулет.

Разделите полученный рулет на две части, упакуйте и охлаждайте в течение 20 минут. Перед подачей нарежьте изделие порционными кусочками и оформите зеленью.

Вкусовые качества шпротного рулета сопоставимы с традиционными бутербродами, однако продукт обладает более нежной и сливочной текстурой. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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