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Готовлю рулет из лаваша со шпротами: улетает со стола быстрее ветра – вкуснющее праздничное блюдо

Опубликовано: 27 октября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Готовлю рулет из лаваша со шпротами: улетает со стола быстрее ветра – вкуснющее праздничное блюдо
Готовлю рулет из лаваша со шпротами: улетает со стола быстрее ветра – вкуснющее праздничное блюдо
Городовой ру
Необычная подача любимого блюда

Закусочные рулеты являются востребованным блюдом праздничного меню благодаря своим вкусовым качествам и питательности. Предлагаем приготовить рулет со шпротами и яйцом.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 2 шт.;
  • шпроты — 1 банка;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • сыр твердых сортов — 200 г;
  • майонез — по вкусу;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • соль — по вкусу.

Технология приготовления

Отварите яйца вкрутую и очистите их. Натрите сыр и яйца на крупной терке, разложив их по отдельным емкостям.

На расстеленный лист лаваша нанесите слой майонеза и распределите яйца. Сверху уложите второй лист, также смазанный майонезом, равномерно распределите тертый сыр и измельченный зеленый лук. Выложите шпроты вдоль края и плотно сверните заготовку в рулет.

Разделите полученный рулет на две части, упакуйте и охлаждайте в течение 20 минут. Перед подачей нарежьте изделие порционными кусочками и оформите зеленью.

Вкусовые качества шпротного рулета сопоставимы с традиционными бутербродами, однако продукт обладает более нежной и сливочной текстурой. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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