Готовлю рулет из лаваша со шпротами: улетает со стола быстрее ветра – вкуснющее праздничное блюдо

Закусочные рулеты являются востребованным блюдом праздничного меню благодаря своим вкусовым качествам и питательности. Предлагаем приготовить рулет со шпротами и яйцом.
Ингредиенты:
- Лаваш — 2 шт.;
- шпроты — 1 банка;
- яйца куриные — 3 шт.;
- сыр твердых сортов — 200 г;
- майонез — по вкусу;
- зеленый лук — 1 пучок;
- соль — по вкусу.
Технология приготовления
Отварите яйца вкрутую и очистите их. Натрите сыр и яйца на крупной терке, разложив их по отдельным емкостям.
На расстеленный лист лаваша нанесите слой майонеза и распределите яйца. Сверху уложите второй лист, также смазанный майонезом, равномерно распределите тертый сыр и измельченный зеленый лук. Выложите шпроты вдоль края и плотно сверните заготовку в рулет.
Разделите полученный рулет на две части, упакуйте и охлаждайте в течение 20 минут. Перед подачей нарежьте изделие порционными кусочками и оформите зеленью.
Вкусовые качества шпротного рулета сопоставимы с традиционными бутербродами, однако продукт обладает более нежной и сливочной текстурой. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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