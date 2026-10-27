Без кондукторов и сдачи: петербуржцы перестали платить наличными в транспорте

Настоящей «звездой» статистики стал билет «90 минут».

Петербург постоянно в движении. За девять месяцев горожане проехали на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро почти 1,3 миллиарда раз. Поток огромный, но стабильный — примерно столько же поездок было и годом ранее.

Город окончательно перешел на «цифру», а привычные монеты и купюры тихо уходят в историю.

Два безоговорочных лидера

Чудес не произошло: петербуржцы любят экономить. Больше 80% всех поездок приходятся всего на два способа оплаты:

«Подорожник» — абсолютный чемпион (532 млн поездок). Городские льготные проездные — идут след в след (529,8 млн поездок), рассказали в городском Комитете по транспорту.

С льготниками все понятно: число поездок по студенческим, ученическим и пенсионным билетам только растет.

А вот популярность «Подорожника» объясняется просто: разовая поездка по банковской карте или за наличные стоит ощутимо дороже. Зачем платить больше, если можно приложить зеленый пластик?

Мелочь осталась в прошлом

Наличные деньги в транспорте почти вымерли. За девять месяцев ими оплатили скромные 13,6 млн поездок — это всего около 1% от общего числа.

Причина на поверхности. После транспортной реформы и исчезновения старых маршруток наличка стала просто неудобной.

Кондукторы есть далеко не везде. Чтобы заплатить бумажными деньгами, пассажиру часто нужно заранее покупать разовый билет с QR-кодом на остановке или в кассе. Тратить на это время никто не хочет.

Обычные банковские карты держатся бодрее — 192,8 млн оплат. Но ими чаще пользуются туристы или те, кто спускается в метро от случая к случаю.

Главный хит года — пересадки

Настоящей «звездой» статистики стал билет «90 минут». По нему проехали 6 миллионов раз — это сразу на 38,2% больше, чем годом ранее.

Секрет прост: за фиксированную сумму пассажир может один раз проехать на метро и сделать сколько угодно пересадок на наземном транспорте в течение полутора часов.

Горожане наконец распробовали этот тариф и поняли, как сильно он бережет бюджет при сложных маршрутах.

Петербуржцы голосуют рублем за скорость и выгоду. Наличные стали пережитком, разовые билеты теряют смысл, а пересадочные тарифы набирают силу.

Следующий логичный шаг — полный уход от пластика: город уже активно тестирует виртуальный «Подорожник» для смартфонов, чтобы для оплаты проезда требовался только телефон.

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