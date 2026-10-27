От электробусов до продуктов: о чем договорились Петербург и Беларусь на встрече в Минске

Беларусь сегодня входит в тройку главных торговых партнеров Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал с официальным визитом в Минск, где встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Поводом стал 20-летний юбилей официального партнерства между городом и республикой.

Но говорили лидеры не столько о прошлом, сколько о настоящем и будущем.

Рекордная торговля

Беларусь сегодня входит в тройку главных торговых партнеров Северной столицы. Товарооборот между ними уже два года держится на отметке выше 3 миллиардов долларов и продолжает расти, сообщает Смольный.

Но главное новшество последних лет — смена формата. Петербург и Минск ушли от простой торговли по принципу «один продал, другой купил». Теперь стороны развивают промышленную кооперацию:

Петербургские инженеры участвуют в модернизации белорусских машин.

Работает общий научно-технический совет.

Налажен совместный выпуск спецтехники — например, погрузчиков AMKODOR VU8.

Более того, Петербург начал выступать для белорусских предприятий «дипломатическим мостом». Через контакты Северной столицы белорусские производители уже выходят на рынки дальнего зарубежья — в частности, в Мьянму.

Транспорт: белорусские электробусы и питерские «Кировцы»

Каждый петербуржец ежедневно видит результаты этого союза на дорогах. В рамках масштабного обновления городского транспорта Петербург сделал ставку на Минский автозавод (МАЗ).

В город уже пришла рекордная партия из 100 белорусских электробусов с ночной зарядкой. Это современные низкопольные машины: они экологичные, тихие и удобные для пассажиров с колясками и маломобильных граждан.

Движение идет и в обратную сторону. Петербургский тракторный завод снабжает белорусские поля мощными «Кировцами»: за последнее время отгрузили 71 машину, а мощности позволяют поставлять до 200 единиц в год.

Любимые продукты и новый гигантский техцентр

Белорусские продукты давно заслужили доверие россиян за понятный состав и стандарты качества (знаменитый «советский ГОСТ»).

Петербург здесь стал лидером: в городских торговых центрах уже открыты четыре площадки «Белорусская деревня», а недавно запустился и флагманский магазин сети.

Для обслуживания тяжелых машин город готовит еще один масштабный проект — Центр белорусской техники. Землю уже подготовили, инженерные сети подвели, а стройку запустят в следующем году.

Это значит, что тракторы, комбайны и автобусы из соседней страны получат качественный фирменный сервис и запчасти прямо в Петербурге.

Общая память и человеческие связи

Особое место в диалоге заняла тема Великой Отечественной войны. Для обоих регионов это личная история: блокада Ленинграда и трагедия Беларуси, потерявшей в войне каждого третьего жителя.

Александр Беглов отдельно поблагодарил белорусского лидера за заботу о блокадниках, которые живут в республике.

Культурный обмен тоже продолжается: в Петербурге с аншлагом прошел белорусский показ-реквием «Каждый третий», а артисты из города на Неве отправились с ответными выступлениями в Брест.

Партнерство расширяется: теперь Петербург активно дружит не только с Минском, но и с Брестской и Витебской областями.

Заслуженная награда

В финале встречи Александр Лукашенко вручил Александру Беглову государственную награду Беларуси — орден Почёта. Так Минск отметил личный вклад губернатора в развитие партнерских и дружеских отношений.

Ранее «Городовой» рассказывал, что археологи откопали на дне «петербургских болот».