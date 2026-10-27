Прожиточный минимум пенсионера поднимут в 2027: что это меняет для получателей

Размер федерального прожиточного минимума пенсионера сейчас — 16,2 тыс. рублей

Для российских пенсионеров в следующем году поднимут размер прожиточного минимума (ПМП). После повышения он составит почти 17,4 тыс. рублей, пишет источник. Повышение этого критерия не означает, что всем пожилым россиянам автоматически прибавят пенсию. Расскажем, для кого рост окажется принципиальным.

На что влияет увеличение размера ПМП

Действующий размер федерального прожиточного минимума пенсионера — 16,2 тыс. рублей. Он будет повышен на 6,8% — так же, как и общий. Этот показатель важен для определения нуждаемости пенсионера и влияет на назначение прибавки. Для пенсионеров, получающих социальную доплату, имеет значение уровень ПМП в регионе и федеральный. Региональный ПМП может быть как выше, так и ниже федерального. Если ПМ в регионе проживания меньше федерального, назначается федеральная доплата, если больше — местная.



Напомним, эту доплату получают пенсионеры, чье материальное положение наиболее сложное, и уровень обеспечения ниже ПМП. Обязательное условие для ее назначение - отсутствие других доходов. Подробнее Городовой писал о ней ранее.

Вырастет ли пенсия после повышения ПМП

Для пенсионеров, которые не получают социальную доплату, этот критерий менее значим. Повышение страховой пенсии подчиняется другим правилам. В 2027 году они будут проиндексированы на 6,8% с 1 февраля, а с 1 апреля пройдет доиндексация на 3,3%. Средний размер пенсии по старости составит почти 30 тысяч рублей.