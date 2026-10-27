Секретный дворец Петергофа: как 4 ноября попасть в гости к императрице совершенно бесплатно

4 ноября 2026 года в России пройдет традиционная «Ночь искусств».

В этот праздник музеи по всей стране готовят подарки для гостей. Петергоф тоже не остался в стороне: в Нижнем парке абсолютно бесплатно откроет двери знаменитый Екатерининский корпус.

От балов до государственного переворота

Этот дворец построил знаменитый архитектор Франческо Растрелли для жизнерадостной императрицы Елизаветы Петровны. Сначала его называли просто Каменным корпусом. Здесь шумели балы, гремела музыка и устраивались пышные банкеты.

Но свое главное имя дворец получил благодаря другой правительнице. Ранним утром в июне 1762 года из спальни этого дома тайно ускользнула молодая Екатерина.

В карете вместе с верными гвардейцами она помчалась в Петербург, чтобы свергнуть нелюбимого мужа Петра III и взойти на российский престол. В память об этом смелом шаге здание и назвали Екатерининским корпусом.

Царский фарфор: тарелки, которые можно читать

Главная гордость дворца ждет гостей в Желтом зале. Там накрыт огромный парадный стол. На нем выставлен Гурьевский сервиз — шедевр Императорского фарфорового завода.

Сервиз создавали после победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Император Александр I захотел прославить в фарфоре простой народ России.

Знаменитый скульптор Степан Пименов создал для сервиза золоченые скульптуры: русские красавицы в кокошниках, водоносы и крестьяне держат на головах вазы для фруктов.

Посуду расписывали вручную. На каждой тарелке изобразили жителей самых разных уголков огромной страны в национальных костюмах. Если перевернуть тарелку, на донышке можно прочесть подпись: кто нарисован и чем этот человек занимается.

Изначально сервиз состоял из невероятных 4,5 тысячи предметов. До нас дошло 820, а прямо на столах в Желтом зале выставлено больше четырех сотен раритетов.

Полезная шпаргалка: как попасть в музей

Чтобы поход прошел без разочарований, запомните несколько простых правил:

Когда идти: только 4 ноября 2026 года.

только 4 ноября 2026 года. Часы работы: с 10:30 до 17:00 (внутрь пускают строго до 16:00).

с 10:30 до 17:00 (внутрь пускают строго до 16:00). Билет в музей: он бесплатный, но его нужно заранее забронировать на официальном сайте Петергофа. Количество мест ограничено, поэтому лучше сделать это за несколько дней.

он бесплатный, но его нужно заранее забронировать на официальном сайте Петергофа. Количество мест ограничено, поэтому лучше сделать это за несколько дней. Билет в парк: дворец находится в глубине Нижнего парка. Вход в сам парк оплачивается отдельно — купите этот билет заранее или в кассе у входа.

Осенний Петергоф прекрасен сам по себе: Финский залив, шуршащие аллеи и дворцовый уют. А возможность увидеть один из самых красивых сервизов в истории России — отличный повод для праздничной прогулки всей семьей.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге открывают закрытые музейные хранилища и шедевры после реставрации.