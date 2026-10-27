Как картина из Лувра стала часами на камине: в Эрмитаже показали отреставрированное чудо наполеоновской эпохи

В Зимнем дворце произошло маленькое чудо. Реставраторы вернули к жизни уникальные каминные часы начала XIX века. Они не просто показывают время, а рассказывают драматичную историю о том, как остановить войну.
Легенда о женщинах, остановивших битву
Фраза «Fiat pax» переводится с латыни просто: «Да будет мир».
В основе композиции часов лежит древняя римская легенда. Когда-то римляне силой похитили женщин из соседнего племени сабинян, чтобы взять их в жены. Спустя время сабиняне собрали армию и пошли на Рим войной, чтобы отомстить.
Битва была жестокой. Но в самый разгар боя на поле выбежали сами сабинянки. С распущенными волосами, держа на руках общих с римлянами младенцев, они встали между мечами.
Женщины взмолились о мире, ведь по одну сторону стояли их отцы и братья, а по другую — их мужья. Война прекратилась.
Эту эмоциональную сцену в конце XVIII века написал знаменитый французский художник Жак-Луи Давид (полотно хранится в Лувре). А вскоре парижские мастера перенесли этот сюжет в бронзу.
Роскошь наполеоновской эпохи
Главные экспонаты выставки — двое больших каминных часов. Их создали в Париже в первое десятилетие XIX века, пишет "Интерфакс". Это было время Наполеона Бонапарта и расцвета стиля ампир — торжественного, монументального и величественного.
Часы поражают размахом:
- Фигуры воинов и женщин отлиты из золоченой и темной (патинированной) бронзы. Контраст блестящего золота и темного металла создает ощущение живой драмы.
- Основания часов сделаны из тяжелого благородного мрамора.
- Механизм спрятан прямо в постаменте, гармонично вплетаясь в скульптурную группу.
Одни часы принадлежат самому Эрмитажу, а в организации выставки также помог Музей театрального и музыкального искусства.
Два года тонкой работы
Чтобы вернуть часам первозданный вид, мастерам Эрмитажа понадобилось два года — с 2023 по 2025-й.
Работа шла сразу на двух «фронтах». С одной стороны, реставраторы очищали хрупкую позолоту от пыли, копоти и следов времени, не повредив старинный слой.
С другой — мастера оживляли сложнейший часовой механизм. Разобрать вековые шестеренки, промыть, починить изношенные детали и собрать заново так, чтобы они снова начали тикать — это настоящая ювелирная инженерия.
Теперь шедевр снова выглядит точно так же, как в день, когда покинул мастерскую французского бронзовщика больше 200 лет назад.
Как увидеть выставку?
Экспозиция уже открыта. Вот главные детали для тех, кто планирует визит:
- Где: Аполлонов зал Зимнего дворца (зал № 260).
- Когда: выставка будет работать долго — до 7 февраля 2027 года.
- Билеты: отдельный билет покупать не нужно. Пройти к часам можно по обычному входному билету в Главный музейный комплекс Эрмитажа.
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