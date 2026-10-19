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Что такое социальная доплата к пенсии и кто ее получает

Опубликовано: 19 октября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Что такое социальная доплата к пенсии и кто ее получает
Что такое социальная доплата к пенсии и кто ее получает
Городовой ру
Почему социальную доплату к пенсии получают не все пенсионеры, даже если пенсия у них одного размера

Почему социальную доплату к пенсии получают не все пенсионеры, даже если пенсия у них одного размера? От чего зависит, назначат доплату или нет, разъяснил портал Ура.ру.

Дело в том, что при назначении доплаты сравнивают не пенсию, а общий доход. СФР сопоставляет с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП) не размер пенсии, а общую сумму его материального обеспечения. При таком подходе в доход включают саму пенсия, ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и денежный эквивалент льгот.

Получается такая ситуация. Если, например, пенсия гражданина 14 000 рублей, льготы он получает на 5 000, то его общий доход равен 19 000. И если региональный ПМП 18 971 рубль (действует для Москвы), социальную доплату пенсионеру из нашего примера не назначат — его доход превышает минимум.

Условия для назначения доплаты:

  • пенсия уже назначена СФР;
  • сумма обеспечения ниже регионального ПМП;
  • пенсионер нигде не работает.

Когда отменяют доплату

После регулярного повышения пенсии в ходе индексации доплата сохраняется. Прекращают выплату, если пенсионер устроился на работу или сам стал ИП. Пенсионер должен уведомить пенсионные органы о получении нового источника доходов.

Как проверить, полагается ли вам доплата

С 2022 года доплата назначается автоматически всем, кому она полагается. Но если возникли сомнения, всегда можно обратиться в клиентскую службу СФР за разъяснениями.

Ранее Городовой рассказал, какой стаж часто забывают учитывать при назначении пенсии.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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