Что такое социальная доплата к пенсии и кто ее получает

Почему социальную доплату к пенсии получают не все пенсионеры, даже если пенсия у них одного размера? От чего зависит, назначат доплату или нет, разъяснил портал Ура.ру.
Дело в том, что при назначении доплаты сравнивают не пенсию, а общий доход. СФР сопоставляет с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП) не размер пенсии, а общую сумму его материального обеспечения. При таком подходе в доход включают саму пенсия, ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и денежный эквивалент льгот.
Получается такая ситуация. Если, например, пенсия гражданина 14 000 рублей, льготы он получает на 5 000, то его общий доход равен 19 000. И если региональный ПМП 18 971 рубль (действует для Москвы), социальную доплату пенсионеру из нашего примера не назначат — его доход превышает минимум.
Условия для назначения доплаты:
- пенсия уже назначена СФР;
- сумма обеспечения ниже регионального ПМП;
- пенсионер нигде не работает.
Когда отменяют доплату
После регулярного повышения пенсии в ходе индексации доплата сохраняется. Прекращают выплату, если пенсионер устроился на работу или сам стал ИП. Пенсионер должен уведомить пенсионные органы о получении нового источника доходов.
Как проверить, полагается ли вам доплата
С 2022 года доплата назначается автоматически всем, кому она полагается. Но если возникли сомнения, всегда можно обратиться в клиентскую службу СФР за разъяснениями.
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