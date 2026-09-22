Николай Цискаридзе

11 июля запомнился жителям Петербурга разрушительным штормом.
По словам артиста, в театре царит редкая атмосфера поддержки и уважения.
Большой город больше не прельщает актрису.
Артист выразил мнение, что финансирование необходимо направлять непосредственно в театр для обеспечения достойной оплаты труда сотрудников.
Народный артист России ушёл из жизни после длительной болезни.
Основываясь на своем «личном опыте», Цискаридзе раскрыл нюансы, которые, по его мнению, формируют такое отношение.
Конечно, из любого правила бывают исключения, но в мире культуры тенденция прослеживается.
Известный танцор считает это не более, чем забавой.
Где лучше?
Каждый танцор балета проходит через эти мучения.
Многие были в театре, но далеко не все разобрались в смысле постановок.
Признался, что сам пользуется.
Прочитал сотни, но эти не может забыть.
Хотя работать предпочитает именно в Северной столице.
Танцор сам себе порой противоречит.
Артист считает, что летом Северная столица более благоприятна для творческих людей.
У прочих артистов Большого театра сумма еще меньше.
Остается столичным жителем до мозга костей, хотя признает и плюсы города на Неве.
В таком амплуа артиста еще не видели.
Уже давно разочаровался в нашумевшем спектакле.