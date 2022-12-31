Николай Цискаридзе

Артисту пришлось вывернуть душу наружу.
Балетмейстер поделился снимком со своими домочадцами.
Артист балета не беспокоится о том, что может кому-то не нравиться.
Цискаридзе в программе «Сегодня вечером» заменила ее прежняя ведущая Юлия Меньшова.
Манера ведения артистом балета популярной передачи не всем пришлась по душе.
Деятель искусства не мог проигнорировать памятную дату.
Бывшему худруку и директору МХТ имени Чехова сегодня могло бы исполниться 87 лет.
Легендарный лидер группы «Кино» попал в автокатастрофу в 1990 году.
Экс-участник «Ленинграда» раскритиковал нового ведущего «Сегодня вечером».
Доставалось звезде отечественного шоубиза от актера-острослова не раз.
Сезон любимого лакомства в самом разгаре.
Эпатажная балерина считает, что выбор ее коллега сделал сам.
Ведущие оказались рядом в рейтинге инфлюенсеров.
Народный артист России порадовал поклонников новыми летними снимками.
В гостях у Цискаридзе натуральный блондин спел «Натали» Лепса.
У актера театра явно есть личный интерес к артисту балета.
Составлен топ-10 лидеров общественного мнения.
Ведущий «Сегодня вечером» откровенно ответил на волнующий всех вопрос.
Балетмейстер поделился трогательной историей из своей жизни.
Красивый наряд не лучшим образом смотрелся на артистке, набравшей лишнего.