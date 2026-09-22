Николай Цискаридзе

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Твёрдая рука у кассы: Цискаридзе призвал государство регулировать цены на театральные билеты Твёрдая рука у кассы: Цискаридзе призвал государство регулировать цены на театральные билеты
Артист выразил мнение, что финансирование необходимо направлять непосредственно в театр для обеспечения достойной оплаты труда сотрудников.
13 дек 2025 03:30
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