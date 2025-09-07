«Не про белую и черную "тетку"»: Цискаридзе в двух словах объяснил смысл популярных спектаклей

Новости по теме

«С корабля на бал» в Петербурге: Адмиралтейские верфи уступают место опере и балету

Перейти

Итальянские ужины в доме Цискаридзе: продукты из этого магазина звезда балета рекомендует в Сети

Перейти

Искусство граффити в Петербурге: как город относится к уличному искусству

Перейти

Искусство после классики — куда идти за современным искусством в Петербурге, не ограничиваясь Эрмитажем?

Перейти

Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет: подробности

Перейти