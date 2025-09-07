«Не про белую и черную "тетку"»: Цискаридзе в двух словах объяснил смысл популярных спектаклей

Опера и балет не могут быть «фастфудом» — об этом Николай Цискаридзе говорит предельно прямо. Для него театр всегда был не про «эффект», а про встречу со зрителем, который приходит за красотой и получает ту энергию. Но что со смыслами постановок?
Цискаридзе напоминает: «Лебединое озеро» не сводится к образу белой и черной женщины — это история выбора, который делает каждый человек.
«Щелкунчик» же для него — вовсе не рождественская сказка, а момент прощания с детством. В этом и сила искусства: оно возвращает к утратам, к воспоминаниям, к бабушке или матери, которых уже нет рядом.
Но сегодня, считает он, мир искусства оказался в тупике. Экономический кризис напрямую бьет по театрам: билеты не продаются, публика не готова платить большие деньги за то, что не трогает по-настоящему.
В этой точке, по словам Цискаридзе, ясно одно: опера и балет не могут стать «фастфудом», их нельзя упростить до развлечения на один вечер.
Он уверен, что система будет откатываться назад и наступит момент, когда появятся люди, готовые возрождать настоящее искусство. Балет для него — это красота, и именно этому он учит своих учеников.