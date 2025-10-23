Городовой / Город / Слоны без дома: почему Петербург не может разместить азиатских гостей
Слоны без дома: почему Петербург не может разместить азиатских гостей

Опубликовано: 23 октября 2025 10:00
слоны и зоопарк
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Вместо государственного может появиться частный зоопарк.

Петербург столкнулся с необычной задачей куда пристроить двух слонов, подаренных властями Лаоса? Сложность усугубляет отсутствие нового зоопарка в стратегии города до 2035 года.

Депутат Павел Крупник подчеркнул:

«Даже станция метро „Зоопарк“ есть, а самого зоопарка нет».

Слоны не помещаются в нынешнем зоопарке, что ставит власти перед необходимостью найти для них новую обитель.

Депутат отметил: «Жители уже беспокоятся, не будет ли там жилье», намекая на возможную застройку территории под зоопарк.

Вице-губернатор Валерий Москаленко признал, что в ближайшие пять лет зоопарк в Юнтолово маловероятен из-за финансовых ограничений.

Автор:
Ксения Пронина
