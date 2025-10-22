Улица, которой нет: история Лунных Кошек на Каменном острове

Ни домов, ни номеров — только свет луны и мозаичная кошка на стене.

Формально её нет — ни на картах, ни в адресных справочниках. Но она существует. Петербуржцы называют так короткий проезд у здания гауптвахты Каменноостровского дворца, между домом № 77 по Каменноостровскому проспекту и домом № 3 на набережной Малой Невки.

Имя, написанное от руки

Сначала это имя появилось от руки — кто-то написал на стене "Улица Лунных Кошек". Потом появилась настоящая табличка — аккуратная, синяя, как у настоящих улиц. Позже добавили и изображение кошки, выложенное мозаикой.

Почему "лунных"

Никто точно не знает. Может, из-за света, который по вечерам отражается в окнах и делает кошачьи силуэты почти призрачными. А может, просто кто-то из местных придумал красивое имя — и оно прижилось.

Маленькая улица с характером

Улица короткая, без номеров, но у неё есть свой характер. Из проезда открывается вид на Лопухинский сад, и, если повезёт, можно увидеть, как по воде плывёт отражение луны.