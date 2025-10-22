Целебный источник под Петербургом: куда едут за водой и тишиной

Всё началось зимой 1992 года. Настоятелю монастыря приснилась Богородица, стоящая на тервенической земле. У её ног лежала икона, из-под которой текла вода. Весной на этом самом месте действительно нашли родник.

Воду освятили, и вскоре люди заметили, что она помогает — не чудом, а как-то просто, по-человечески: успокаивает, возвращает силы.

Над источником сначала поставили деревянную часовню, а позже — каменную. Каждый воскресный день здесь служат водосвятный молебен.

Место, где замедляется время

Тервеничи — небольшое село в Лодейнопольском районе. Сюда непросто добраться: дорога узкая, петляет между холмами и лесами. Но, кажется, именно это делает место особенным — туда едут только те, кто действительно хочет доехать.

У монастыря — строгие фасады, тёплые ограды и запах дыма от костров, где греются трудники. Здесь не бывает суеты, и даже разговоры кажутся тише, чем обычно.

Традиция пути

Паломники приезжают в Тервеничи не только за водой, но и чтобы помочь. Так было испокон веков: в монастырь не ездили с пустыми руками — привозили продукты, свечи, муку, просто что-то нужное. В ответ получали то, чего нельзя купить: покой.

Здесь до сих пор верят, что путь — часть исцеления. Что важно не только дойти, но и зачем идти.