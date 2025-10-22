«Приводит к выгоранию и снижению работоспособности»: как длинные выходные отражаются на россиянах

Долгие новогодние выходные — время семейных встреч и традиций, которое многие не готовы менять.

В России обсуждают идею сократить новогодние праздники и отпуска, чтобы сделать майские праздники длиннее.

Депутат Госдумы Владимир Плякин назвал новогодние каникулы «марафоном оливье», когда многие не отдыхают, а просто едят салаты дома.

Он считает, что зимой люди проводят время не так активно, как на майских выходных, когда выходят на природу и гуляют.

Поэтому он предлагает сделать новогодние каникулы короче, а майские — длиннее.

Почему это обсуждается?

Общественник Вадим Попов пошёл дальше и предложил вообще сократить отпуск россиян с 28 до 21 дня и укоротить новогодние каникулы с десяти до шести дней.

Его аргумент — из-за длинных праздников экономика теряет деньги, потому что производства простаивают.

Однако есть и другие мнения. Член комитета Госдумы Светлана Бессараб выступила против сокращения праздников и отпусков.

Она отметила, что с 2022 года экономика России выросла, страна занимает четвёртое место в мире по росту, и не стоит ограничивать отдых.

А длинные новогодние каникулы для многих — это единственный способ провести время с семьёй, съездить в путешествие или просто отдохнуть.

Что говорит эксперт?

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала «Городовому», оказывают ли длинные выходные влияние на экономику страны.

«Если перенести праздники, то в целом ничего с точки зрения количества рабочих дней не изменится. Но есть другой аспект, который в дальнейшем может негативно сказаться на производительности труда. В конце года все организации закрывают финансовый год, формируют отчеты и практически все сотрудники очень загружены работой. Длительные выходные помогают гражданам отдохнуть и переключиться с работы именно на семьи и детей, что способствует отдыху и выходу на работу в хорошем физическом и эмоциональном состоянии. Соответственно, это приведет к повышению производительности труда. А вот перегруз сотрудников приводит к выгоранию и снижению работоспособности», — отмечает эксперт.

Кроме того, как отмечает экономист, праздничные дни приносят высокие прибыли сфере общественного питания, культурным организациям, а также ретейлу.

Поэтому говорить о снижении темпов развития экономики страны в целом не стоит.