Покупать увлажнитель или нет: врач развенчала мифы о влажности в петербуржских квартирах
Покупать увлажнитель или нет: врач развенчала мифы о влажности в петербуржских квартирах

Опубликовано: 8 декабря 2025 09:00
Фото: Городовой.ру

Не выкидывайте деньги на ветер, прежде прочтите заметку.

Жители Северной столицы зря надеются на влажный климат! Из-за центрального отопления воздух в петербургских квартирах становится опасным для здоровья. Терапевт Юлия Маршинцева бьет тревогу: пересушенные слизистые носа — открытые ворота для вирусов и бактерий.

Идеальная влажность должна составлять 40-60%, а в большинстве домов она едва дотягивает до 20-30%. НО!

Врач настаивает: сначала купите гигрометр за 300-500 рублей, чтобы измерить реальные показатели. Только при необходимости — увлажнитель.

Эксперт также раскрыла бюджетный лайфхак: обычная трехлитровая банка с водой у батареи испаряется за двое суток, эффективно увлажняя воздух, так что покупка техники также избыточна.

Но для точного контроля без гигрометра не обойтись — иначе вы либо зря потратите деньги на технику, либо будете дышать опасным для здоровья воздухом.

Игорь Мустафин
