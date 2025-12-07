Этот город под Петербургом скрывает пирс, на котором испытывали «Ленина» — и одну из красивейших кирх региона

Если выбирать поездку из Петербурга на один день, большинство вспоминает Выборг, Кронштадт или Гатчину. Но всего в 75 километрах от города есть место, которое редко попадает в туристические маршруты — и совершенно напрасно.
Маленький Приморск на берегу Финского залива сочетает в себе красоту северной архитектуры и отголоски большой технической истории.
Кирха Святой Марии Магдалины: северный шпиль на самом краю города
Первое, что видит путник, въезжая в Приморск, — узкий шпиль лютеранской кирхи, построенной в конце XIX века. Её возвели финские архитекторы, и это один из тех редких петербургских приграничных храмов, где сохранился настоящий "прибалтийский" характер: строгий камень, вытянутые арки, позднеготические мотивы.
До войны Приморск (тогда — город Койвисто) был финским, и кирха служила центром городской общины. После 1940 года здание использовали по-разному, но оно уцелело — и сегодня выглядит так, будто город вокруг неё остановился во времени.
Спокойная площадь, ветер с залива, узкие окна, тёмный камень — одно из самых атмосферных мест на побережье.
Пирс "Стакан": бетонный цилиндр, который знал Ленина
Если пройти от кирхи к воде, за изгородями домов открывается странная конструкция — высокий ровный цилиндр, уходящий в залив. Местные называют его просто "Стакан".
Именно с этим пирсом связывают испытания "Ленина" — первого в мире надводного судна с атомной энергетической установкой. По сообщениям источников и публикаций, у приморского пирса ледокол проходил часть ходовых испытаний и манёвров перед вводом в строй.
Сегодня "Стакан" — одно из самых узнаваемых мест Приморска. С него открывается широкая панорама Финского залива: ветер, плоский горизонт, пустой бетон под ногами.
Почему стоит ехать
Потому что это не очередной "обязательный" пригород Петербурга — это редкая возможность увидеть соседний регион таким, каким его обычно не показывают: с северной архитектурой, тихими улочками, финским наследием и местом, где история атомного флота почти касается берега.