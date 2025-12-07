Этот город под Петербургом скрывает пирс, на котором испытывали «Ленина» — и одну из красивейших кирх региона

Это тот редкий случай, когда маленький город хранит сразу несколько больших историй.

Если выбирать поездку из Петербурга на один день, большинство вспоминает Выборг, Кронштадт или Гатчину. Но всего в 75 километрах от города есть место, которое редко попадает в туристические маршруты — и совершенно напрасно.

Маленький Приморск на берегу Финского залива сочетает в себе красоту северной архитектуры и отголоски большой технической истории.

Кирха Святой Марии Магдалины: северный шпиль на самом краю города

Первое, что видит путник, въезжая в Приморск, — узкий шпиль лютеранской кирхи, построенной в конце XIX века. Её возвели финские архитекторы, и это один из тех редких петербургских приграничных храмов, где сохранился настоящий "прибалтийский" характер: строгий камень, вытянутые арки, позднеготические мотивы.

До войны Приморск (тогда — город Койвисто) был финским, и кирха служила центром городской общины. После 1940 года здание использовали по-разному, но оно уцелело — и сегодня выглядит так, будто город вокруг неё остановился во времени.

Спокойная площадь, ветер с залива, узкие окна, тёмный камень — одно из самых атмосферных мест на побережье.

Пирс "Стакан": бетонный цилиндр, который знал Ленина

Если пройти от кирхи к воде, за изгородями домов открывается странная конструкция — высокий ровный цилиндр, уходящий в залив. Местные называют его просто "Стакан".

Именно с этим пирсом связывают испытания "Ленина" — первого в мире надводного судна с атомной энергетической установкой. По сообщениям источников и публикаций, у приморского пирса ледокол проходил часть ходовых испытаний и манёвров перед вводом в строй.

Сегодня "Стакан" — одно из самых узнаваемых мест Приморска. С него открывается широкая панорама Финского залива: ветер, плоский горизонт, пустой бетон под ногами.

Почему стоит ехать

Потому что это не очередной "обязательный" пригород Петербурга — это редкая возможность увидеть соседний регион таким, каким его обычно не показывают: с северной архитектурой, тихими улочками, финским наследием и местом, где история атомного флота почти касается берега.