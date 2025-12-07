Деревянные дома с лосиными рогами: что это за странный район в Гатчине

Здесь до сих пор ощущается порядок и уклад людей, служивших императору особым ремеслом.

Если пройтись по западной окраине Гатчины, вдруг обнаруживается место, которое совсем не похоже ни на военный городок, ни на обычный микрорайон. Ряд одинаковых деревянных домов с резными наличниками, булыжная мостовая, липовые аллеи — всё выглядит так, будто вот-вот появится дворцовый егерь в мундире XIX века.

Это Егерская слобода — одна из самых необычных и исторически цельных частей города.

Почему здесь поселили императорских егерей

Слобода появилась быстро — буквально за три года, с 1857 по 1860 годы. Причина была простой и при этом очень императорской: охоту, которой пользовалась царская семья, решили перевести из Петергофа в Гатчину. Для огромного штата егерей, конюхов, псарей и обслуживающего персонала требовалось своё отдельное поселение — удобное, организованное, рассчитанное на быт людей, служивших непосредственно при дворе.

Проект поручили архитектору Георгу Гроссу, и он создал полноценный автономный комплекс примерно из 60 зданий. Это была не просто «служебная» застройка — скорее, продуманная модель небольшого городка:

управление императорской охоты,

школа,

отдельные дома для семейных егерей,

огромная казарма для холостых,

баня с кухней,

лазарет… но не для людей, а для охотничьих собак,

кузница, водокачка, хозяйственные постройки.

Позднее добавились вдовий дом, чайный домик, фазанник, оранжерея, каменные конюшни и церковь. Так постепенно формировалась уникальная служебная слобода, где каждый дом, каждая улица имели прямое отношение к императорской охоте.

Как выглядели "егерские дома"

Особый стиль поселения — его отличительная черта. На северной стороне нынешней улицы Комсомольцев-Подпольщиков и сегодня стоят однотипные егерские дома: пятистенные бревенчатые избы с известковым фундаментом, два крыльца с навесами и широкие двухскатные крыши. А также резные ставни и наличники.

Самая запоминающаяся деталь — лосиные головы, выпиленные из досок и дополненные настоящими рогами. Их крепили на конек крыши: у каждого дома было по две такие "эмблемы". Более прямой отсылки к охоте придумать трудно.

Главная улица была вымощена булыжником: это редкость для служебных поселений того времени. Вдоль дорог посадили липы и сирень, разбили клумбы — Гросс стремился сделать слободу красивой, а не только практичной.

Храм, который утвердил Александр III

Архитектурной доминантой слободы стала Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Её проект утвердил лично Александр III, и он же указал место — точно в центре, на бывшем плацу.

Храм освятили в 1888 году, и с тех пор он остаётся самым заметным зданием Егерской слободы.

Место, где охотников учили истории

В 1896 году здесь открылся музей истории егерей — в нём хранились документы, оружие, предметы обмундирования и всё, что касалось службы императорских охотничьих команд. Это был уникальный музей своего профиля.

Что осталось сегодня

Несмотря на прошедшие эпохи, Егорская слобода сохранила свою историческую структуру. Идёшь по тихим улицам — и перед глазами всё тот же XIX век: деревянные домики, липовая аллея, покой дворцовой окраины.