Деревянные дома с лосиными рогами: что это за странный район в Гатчине

Если пройтись по западной окраине Гатчины, вдруг обнаруживается место, которое совсем не похоже ни на военный городок, ни на обычный микрорайон. Ряд одинаковых деревянных домов с резными наличниками, булыжная мостовая, липовые аллеи — всё выглядит так, будто вот-вот появится дворцовый егерь в мундире XIX века.
Это Егерская слобода — одна из самых необычных и исторически цельных частей города.
Почему здесь поселили императорских егерей
Слобода появилась быстро — буквально за три года, с 1857 по 1860 годы. Причина была простой и при этом очень императорской: охоту, которой пользовалась царская семья, решили перевести из Петергофа в Гатчину. Для огромного штата егерей, конюхов, псарей и обслуживающего персонала требовалось своё отдельное поселение — удобное, организованное, рассчитанное на быт людей, служивших непосредственно при дворе.
Проект поручили архитектору Георгу Гроссу, и он создал полноценный автономный комплекс примерно из 60 зданий. Это была не просто «служебная» застройка — скорее, продуманная модель небольшого городка:
- управление императорской охоты,
- школа,
- отдельные дома для семейных егерей,
- огромная казарма для холостых,
- баня с кухней,
- лазарет… но не для людей, а для охотничьих собак,
- кузница, водокачка, хозяйственные постройки.
Позднее добавились вдовий дом, чайный домик, фазанник, оранжерея, каменные конюшни и церковь. Так постепенно формировалась уникальная служебная слобода, где каждый дом, каждая улица имели прямое отношение к императорской охоте.
Как выглядели "егерские дома"
Особый стиль поселения — его отличительная черта. На северной стороне нынешней улицы Комсомольцев-Подпольщиков и сегодня стоят однотипные егерские дома: пятистенные бревенчатые избы с известковым фундаментом, два крыльца с навесами и широкие двухскатные крыши. А также резные ставни и наличники.
Самая запоминающаяся деталь — лосиные головы, выпиленные из досок и дополненные настоящими рогами. Их крепили на конек крыши: у каждого дома было по две такие "эмблемы". Более прямой отсылки к охоте придумать трудно.
Главная улица была вымощена булыжником: это редкость для служебных поселений того времени. Вдоль дорог посадили липы и сирень, разбили клумбы — Гросс стремился сделать слободу красивой, а не только практичной.
Храм, который утвердил Александр III
Архитектурной доминантой слободы стала Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Её проект утвердил лично Александр III, и он же указал место — точно в центре, на бывшем плацу.
Храм освятили в 1888 году, и с тех пор он остаётся самым заметным зданием Егерской слободы.
Место, где охотников учили истории
В 1896 году здесь открылся музей истории егерей — в нём хранились документы, оружие, предметы обмундирования и всё, что касалось службы императорских охотничьих команд. Это был уникальный музей своего профиля.
Что осталось сегодня
Несмотря на прошедшие эпохи, Егорская слобода сохранила свою историческую структуру. Идёшь по тихим улицам — и перед глазами всё тот же XIX век: деревянные домики, липовая аллея, покой дворцовой окраины.