Городовой / Город / Гололёд и жуткие холода в Петербурге: "жёлтый" штормовой сигнал из-за мороза
Гололёд и жуткие холода в Петербурге: "жёлтый" штормовой сигнал из-за мороза

Опубликовано: 31 января 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильных морозов, сообщила пресс-служба администрации губернатора.​ Ранее в четверг объявили этот уровень в связи с экстремально низкими температурами.

Продление предупреждения

По данным Росгидрометцентра, "жёлтый" уровень действует с 21:00 30 января до 10:00 31 января из-за температуры воздуха ниже -20°C местами.

Аналогичные холода ожидаются с 20:00 31 января до 11:00 1 февраля. Кроме того, до 13:00 1 февраля сохранится риск из-за гололёда и изморози.​

Рекомендации властей

Власти призывают водителей быть максимально осторожными, по возможности отказаться от личного транспорта из-за угрозы аварий, а пешеходов — беречься на скользких дорогах. Жителей просят одеваться потеплее, чтобы избежать обморожений

Автор:
Юлия Аликова
